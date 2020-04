Xaloc avança 19 milions als ajuntaments per l'endarreriment en el cobrament d'impostos

L'organisme encarregat de cobrament d'impostos municipals de la Diputació de Girona, Xaloc, ha avançat 19 milions d'euros a un centenar d'ajuntaments. Aquests diners són una part proporcional de tota la recaptació que haurien d'aconseguir els consistoris a través dels impostos municipals com ara l'IBI o l'impost de circulació. A causa de la pandèmia, el calendari fiscal s'ha endarrerit i per no portar problemes de tresoreria als ajuntaments, des de Xaloc s'ha apostat per avançar el pagament d'aquests diners.

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ho ha detallat en el ple de la corporació d'aquest dimarts, en què també ha detallat que preveu recuperar els diners avançats "entre el juliol i l'agost", una vegada els ciutadans paguin les seves contribucions.