571 persones hospitalitzades a les comarques gironines per coronavirus, 75 en estat greu

571 persones estan ingressades en hospitals de les comarques gironines per coronavirus, quatre menys de les que hi havia hospitalitzades ahir. D'aquests pacients, 75 estan en estat greu, tres més que ahir. Diàriament, el Departament actualitza les dades territorials d'afectacions de la covid-19. Segons informa Salut, aquest dijous no faciliten el còmput de defuncions, de nous contagis i del total de persones afectades per la pandèmia perquè estan elaborant les xifres d'acord als nous paràmetres que té en compte el Departament, i que també inclou dades funeràries de morts domiciliàries o en residències.

Ahir, Salut va informar que onze persones més havien mort per coronavirus a la demarcació en 24 hores. Aquestes defuncions situaven el total en 312. Aquest dijous, però, el Departament no ha actualitzat les dades territorialitzades perquè, segons informen, estan treballant per elaborar el còmput d'acord als nous paràmetres que inclouen també les morts en residències, centres sociosanitaris o domicilis.

Segons les dades facilitades per Salut aquest dijous, a banda de les persones hospitalitzades, també hi ha 475 professionals sanitaris contagiats, un menys que ahir i que consolida la tendència a la baixa d'afectacions entre els empleats que va començar el dia 10 d'abril. Des d'aleshores, s'ha passat dels 548 afectats del dia 9 als 475 actuals (73 menys).

Una altra tendència positiva que mostren les dades és l'increment diari en el nombre d'altes hospitalàries. En concret, en les darreres 24 hores n'han fet 75 i el total acumulat és de 1.031.