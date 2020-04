El Trueta de Girona agraeix "l'allau" de donacions econòmiques i materials que ha rebut per lluitar contra la covid-19

L'hospital Josep Trueta de Girona ha agraït en un comunicat "l'allau" de donacions que ha rebut l'últim mes per intentar lluitar contra el coronavirus. Han estat aportacions desinteressades per part d'empreses particulars o personalitats de l'esport gironí que han col—laborat econòmicament o amb donació de material. Una de les principals aportacions l'ha fet la multinacional Hipra que ha cedit les instal—lacions i els professionals per fer proves PCR que han permès "millorar el temps de resposta" i, per tant, saber abans si una persona estava infectada o no. Això, explica l'hospital, ha contribuït a "frenar la corba" a les comarques gironines.

Entre la resta de donacions, destaca especialment la implicació de cinc empreses del sector carni gironí. Friselva, Friusa, Grup Batallé, Grup Cañigueral i Euromet Agrofood han sumat esforços i han fet donació de 7.300 granotes d'alta protecció i 120.000 mascaretes quirúrgiques i FFP2. Per la seva banda, amb l'aportació econòmica de Metalquímia i Friselva s'ha aconseguit comprar vuit respiradors nous que han anat a dotar les UCI de l'hospital que han passat de divuit a prop de 70.

Altres exemples de col·laboracions solidàries són les de la Fundació Jaume Casademont, que ha fet donació de mascaretes d'alta protecció, o l'empresa BUERGO.FOL que ha donat respiradors. La Universitat de Girona, a través de les Facultats d'Infermeria i de Medicina, i centres educatius com l'Institut Narcís Xifra també han aportat nombrós material.

A la Cellera de Ter (Selva) un grup de voluntaris ha confeccionat més de 700 bates impermeables per als professionals del Trueta. En els propers dies en faran donació d'uns quants centenars més, que es faran arribar també al Santa Caterina i als centres d'atenció primària.

La xarxa de voluntaris 'coronavirus makers' de Girona han fet entrega de centenars de viseres protectores fetes amb impressores 3D que s'han distribuït pel Trueta, l'hospital Santa Caterina de Salt i els centres d'atenció primària.



L'esport, també

El món de l'esport també s'ha compromès en la lluita contra el coronavirus. Així, la campanya solidària #GuanyaremAlCovid19, impulsada pel Girona FC, ha aconseguit sumar els diners necessaris per poder adquirir un nou ecògraf que el Trueta destinarà al servei de medicina intensiva. El nou equip, que arribarà properament, compta amb totes les prestacions necessàries per al diagnòstic i el seguiment dels pacients infectats més greus que estan ingressats a les diferents unitats de cures intensives, obertes temporalment per donar resposta a l'increment de pacients crítics. La campanya del Girona FC continua oberta i, de moment, ha recollit prop de 12.000€, que el club doblarà.

El pilot de Moto GP Maverick Viñales també ha volgut contribuir a la lluita contra la pandèmia i ha fet una important donació de mascaretes i viseres protectores. I el triatleta alemany resident a Girona, Jan Frodeno, or olímpic i tricampió mundial d'Ironman ha organitzat i completat una prova sencera solidària a casa seva. Una part dels diners recaptats es destinarà a l'hospital Trueta.

Les donacions econòmiques rebudes també han servit per comprar més material de protecció individual per als professionals. És el cas de la comanda feta a una empresa amb seu a Olot, que ha adaptat la seva línia de producció habitual per confeccionar bates impermeables reutilitzables amb un teixit tècnic adient per a ús sanitari. 3.000 d'aquestes bates ja s'estan fent servir als hospitals de Girona i Salt. Les properes entregues es continuaran distribuint als dos hospitals i als centres d'atenció primària.

Amb l'objectiu de millorar el benestar dels pacients amb COVID-19 ingressats a cures intensives, l'Alcantara Family Foundation ha volgut ajudar fent donació al Trueta d'un equip Liberia UCI. Es tracta d'un sistema de comunicació intel·ligent que permet que els pacients traqueostomitzats ja desperts es puguin comunicar amb els professionals a través d'un sintetitzador de veu que activen amb la mirada. Així poden transmetre les seves necessitats de manera clara, fet que ajuda a disminuir la seva angoixa.

Finalment, destacar que el sector alimentari i de la restauració s'ha mobilitzat perquè els professionals que aquests dies estan al peu del canó se sentin més cuidats que mai i els han fet arribar fruita fresca, xocolates, aigües, pizzes, menjar preparat, caldo, cafès, torrons, bunyols i altres dolceses que els treballadors del Trueta han agraït enormement