Madrenas fa una crida a mantenir el «confinament estricte» i diu que la policia serà molt més ferma

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, fa una crida a mantenir el "confinament estricte" a partir del dimarts. Tot i que l'Estat hagi anunciat que permetrà que els treballadors no essencials tornin a la feina, Madrenas demana a les empreses que "en la mesura que puguin" facin teletreball i que les sortides dels empleats siguin les "mínimes" possible. Per evitar una falsa sensació de relaxament, la Policia Municipal serà molt més ferma per garantir el confinament. A la ciutat, ja s'han posat fins a 1.700 denúncies. D'altra banda, perquè la represa del curs a distància no creï problemes a les famílies amb bretxa digital, l'Ajuntament demana als veïns obrir les xarxes wi-fi i s'ofereix a dur dossiers als alumnes que no tinguin Internet.

L'alcaldessa de Girona s'ha alineat amb el president de la Generalitat i creu que la decisió de permetre que els treballadors no essencials tornin a la feina passada Setmana Santa és "precipitada". "En aquest episodi de risc no és la mesura més adequada; patim per un possible rebrot que hem pogut veure en d'altres països", ha afirmat Madrenas, que tem que la decisió de l'Estat es pugui interpretar com un "relaxament" que no hi ha de ser en cap cas.

Per això, l'alcaldessa ha fet una crida a mantenir "el confinament estricte" a partir de dimarts, i demana a les empreses i sector econòmic que evitin les sortides de treballadors que no siguin "del tot necessàries". "No hem de permetre que la corba torni a augmentar", ha dit en referència als contagis del coronavirus.

En aquesta línia, l'alcaldessa sí que ha avançat que ha donat ordres explícites a la Policia Municipal perquè siguin molt més "estrictes" a l'hora de garantir que la ciutadania no se salti l'estat d'alarma. Per això, amb l'objectiu "d'eliminar sortides que no siguin estrictament necessàries", els agents ja d'entrada demanaran a tothom que els ensenyi el certificat d'autodesplaçament responsable.

D'ençà que va començar l'estat d'alarma per la covid-19, municipals i Mossos han posat ja 1.700 denúncies a gent que ha sortit al carrer sense motiu justificat. Tan sols ahir, en van ser 71. L'alcaldessa de Girona, a més, ha dit que en els darrers dies les denúncies s'han "intensificat".

"La corba no està baixant, ens trobem en un moment molt complicat on encara hi ha molts contagis i defuncions; i per tant, no podem abaixar la guàrdia", ha subratllat Madrenas. Per això, ha reiterat la crida a la ciutadania perquè mantingui el confinament i tingui "una altra dosi de responsabilitat i solidaritat" (per protegir-se a ells mateixos i també als altres de la covid-19).

Autobusos i obres

Madrenas sí que ha admès, però, que el retorn a la situació que hi havia abans d'aquests últims quinze dies comportarà que, a partir del dimarts, el transport públic "retorni a la situació anterior". És a dir, que aquells qui agafin el bus urbà hagin de pagar i sigui "obligatori" dur el bitllet o l'abonament.

Pel que fa a les obres, ara del tot aturades, l'alcaldessa ha avançat que estan estudiant si es reprenen o no. "Algunes són essencials, i és important que estiguin a punt per al postemergència; ho estem acabant de mirar", ha dit l'alcaldessa.

Madrenas, però, també ha dit que estan en certa manera "lligats" a donar compliment al que diu l'Estat, perquè sinó hi hauria repercussions econòmiques per al consistori. Sí que ha avançat, però, que s'intentarà –com ja es va fer- pactar amb les diferents empreses, tot i que amb algunes obres no hi haurà "cap altra fórmula" que tirar-les endavant.

Wi-fi obert i dossiers a casa

D'altra banda, amb la represa del curs escolar a distància, l'alcaldessa també ha dit que els "preocupa molt" poder garantir que els fills de famílies amb menys recursos puguin seguir el tercer trimestre. Per això, s'han posat a disposició del Departament d'Educació per, si cal, portar dossiers setmanals fets pels tutors a casa d'aquells alumnes que no tinguin ordinador o altres dispositius tecnològics.

A més, per lluitar contra la fractura digital, Madrenas ha dit que l'Ajuntament engegarà una campanya per demanar a la ciutadania que cada dia, de les deu del matí a les dotze del migdia, obrin les seves xarxes wi-fi. "D'aquesta manera, els estudiants podran accedir als continguts en línia i baixar-se'ls; creiem que pot ser útil en determinats carrers i edificis", ha dit l'alcaldessa.

Per evitar que hi hagi intrusions dins els ordinadors, Madrenas ja ha avançat, però, que aquesta campanya no s'engegarà fins que els serveis informàtics no hagin elaborat un protocol perquè no hi hagi riscos. "Volem que hi hagi seguretat tant per a la persona que doni el wi-fi com per la que el rep", ha subratllat l'alcaldessa de Girona.

Baixa un 3,85% la recollida de residus

Durant la roda de premsa telemàtica d'aquest dijous, el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, també ha donat dades sobre recollida de residus i qualitat de l'aire. Pel què fa a deixalles, ha justificat que es mantingui la recollida diària d'escombraries perquè, d'ençà que va començar el confinament, el volum tan sols s'ha reduït en un 3,85%.

"Té tota la lògica, perquè el residu domèstic ha compensat aquell que s'ha deixat de generar des dels comerços", ha explicat en referència al confinament. Terés també ha dit que, per fraccions, l'orgànica i el vidre s'han mantingut més o menys similars (se'n recullen les mateixes tones) però sí que ha baixat –i molt- la recollida de voluminosos. Ara, només es recullen aquelles andròmines que "per incivisme" es deixen al costat dels contenidors (perquè la deixalleria està tancada).

El regidor també ha recordat que la neteja viària es manté en un 80%, i que es desinfecten amb una solució d'aigua i lleixiu, i de manera periòdica, els entorns de comerços d'alimentació, farmàcies, seus de serveis socials, geriàtrics i centres sanitaris (CAP i hospitals).

D'altra banda, Terés ha dit que el consum d'aigua sí que ha baixat. En aquest cas, un 7% (també vinculat al tancament de comerços i empreses). I que al centre d'acollida d'animals no s'han detectat més abandonaments –com sí que ha passat en d'altres llocs.

A banda dels residus i l'aigua, Martí Terés també ha dit que possiblement "una de les poques conseqüències positives" del confinament ha estat la millora de la qualitat de l'aire. Un dels principals contaminants, el diòxid de nitrogen, que té una relació directa amb el trànsit, s'ha reduït fins a un 56,12%.

"De mitjana, els paràmetres se situaven al voltant dels 28 micrograms per metre cúbic, i hi ha hagut dies en què els valors han estat molt baixos perquè no hem arribat a 7", ha concretat el regidor de Sostenibilitat. A més, també ha dit que un altre dels contaminants, les partícules PM10, s'han reduït en un 25%.

Per últim, en referència als serveis funeraris, Terés ha dit que s'està fent "un esforç" perquè no hi hagi endarreriments en les incineracions o els enterraments. "Malgrat que malauradament hi ha més intensitat, funcionen amb normalitat", ha dit. Per últim, el regidor ha recordat que s'ha fixat un preu de 1.900 euros per als enterraments i que és "obligatori" que les funeràries el compleixin.