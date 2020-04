Quinze persones moren per coronavirus a les comarques gironines, que ja sumen 259 defuncions

Quinze persones han mort per coronavirus a les comarques gironines durant les darreres 24 hores i això fa que el territori ja sumi 259 defuncions per la pandèmia. A més, segons les dades de Salut, tot i que en els darrers dies la xifra de nous contagis s'havia alentit –dilluns només se'n van detectar 40- ara ha tornat a remuntar. Per primer cop al llarg d'aquesta setmana, superen amb escreix el centenar, perquè aquest divendres s'han confirmat 178 nous contagis. Això, de retruc, comporta que a la demarcació ja s'hagin superat els dos milers d'infectats per la covid-19 (en concret, 2.164). L'única dada positiva són les altes hospitalàries. Entre dijous i divendres n'hi ha hagut 85 de noves i l'acumulat des de l'inici de la pandèmia són 755.

S'estronca l'alentiment de contagis que s'havia detectat en els últims dies a les comarques gironines. La setmana passada, a la demarcació de mitjana es diagnosticaven diàriament més de 120 casos nous de la covid-19. I aquesta, cada dia s'havien confirmat menys d'un centenar de diagnòstics. En concret, 40 el dilluns (la xifra més baixa); 73 el dimarts; 97 el dimecres i, ahir, 45.

Però en les darreres 24 hores, la corba ha tornat a augmentar. Segons les dades de Salut, s'han detectat fins a 178 nous contagis de coronavirus. I això fa que el nombre total de casos a la Regió Sanitària de Girona ja superi els dos milers.

En concret, s'ha arribat als 2.164 casos. Hi ha 539 persones hospitalitzades i d'aquestes, 82 estan en estat greu (tres menys que ahir). És la xifra més baixa de pacients greus dels darrers onze dies, que han oscil·lat entre els 90 i el pic de 108 del 3 d'abril.

També han experimentat un lleuger descens els professionals sanitaris infectats. Segons l'actualització de dades, a la regió sanitària de Girona hi ha 539 sanitaris confirmats per coronavirus (nou menys que ahir).



Figueres i Olot

Pel que fa als hospitals, a la Fundació Salut Empordà –que gestiona l'hospital de Figueres- en les darreres 24 hores s'han detectat 13 casos nous de coronavirus, cosa que eleva a 224 els casos positius. D'aquests, 58 són professionals sanitaris (deu menys que ahir).

A la Fundació, aquest divendres s'han donat sis altes (cosa que situa el total en 66) i malauradament s'ha produït una defunció per la covid-19 (i fa que dotze pacients hagin mort per la pandèmia a Figueres).

A la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa hi ha 45 pacients ingressats amb la covid-19. Un d'ells, en estat crític i a qui s'està pendent de traslladar. Ahir a la tarda, es van donar dues altes (cosa que fa que el total de recuperats en aquest centre sigui de 44).

Per altra banda, a l'hospital d'Olot hi ha 64 professionals sanitaris que han donat positiu en les proves del coronavirus. En les darreres 24 hores, però, n'hi ha hagut un que s'ha pogut reincorporar a la feina (després dels quinze dies d'aïllament domiciliari i de repetir la prova, ha donat negatiu). Això fa que ja siguin vuit els professionals que s'han recuperat.