Madrenas envia una carta a Pedro Sánchez perquè no faci "retallades" en polítiques d'ocupació

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha adreçat aquest dimarts una carta al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, per demanar que "rectifiqui la decisió de retallar en un 55% els recursos destinats a polítiques actives d'ocupació", fet que a Catalunya suposa invertir al territori 215 milions d'euros menys respecte l'any 2019. La iniciativa, que va iniciar l'Ajuntament de Girona, la subscriuen 189 alcaldes i alcaldesses catalans i altres ens locals, i busca garantir els serveis públics d'ocupació locals quan acabi l'emergència sanitària.

La carta posa de manifest que la decisió de l'Estat impacta de manera directa en el finançament dels serveis públics d'ocupació que gestionen els ajuntaments i que els deixa sense recursos econòmics ni eines per atendre l'emergència ocupacional. En aquest sentit, els representants polítics signants reclamen, precisament, enfortir les Administracions locals ja que són les que poden donar una resposta més ràpida i directa a les necessitats socials i laborals que s'entreveuen.

"No entenem com en els moments que venen es pot reduir l'aportació que es fa als ajuntaments per a les polítiques actives d'ocupació. Som l'Administració més properes al ciutadà i som els qui coneixem la realitat més propera, i què és més útil per ajudar les persones que s'han quedat sense feina a trobar-ne. Amb la retallada que es proposa, haurem de reduir a la meitat els recursos que hi destinem, fem la carta com un crit d'alarma esperant que es corregeixi aquesta situació", ha destacat l'alcaldessa, Marta Madrenas, qui també ha agraït a tots els alcaldes i alcaldesses signants el compromís amb les polítiques d'ocupació.

Amb els fons que ara preveu "retallar" el Govern espanyol, els ajuntaments gestionen programes destinats a la reducció de l'atur i al foment de la dinamització econòmica, com ara la creació d'eines per potenciar l'ocupabilitat dels col·lectius amb majors dificultats d'inserció, la contractació directa de persones desocupades, la formació, o la col·laboració amb el teixit empresarial local, per respondre a les necessitats de les empreses i, conseqüentment, al conjunt de l'economia.