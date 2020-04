Tretze noves morts a les comarques de Girona per coronavirus, eleven a 157 el total a la demarcació

Tretze persones més han mort a les comarques de Girona com a conseqüència del coronavirus. En total, ja hi ha 157 persones que han perdut la vida per la malaltia des de l'inici de l'epidèmia. També s'han registrat 158 nous positius i això eleva a 1.608 el nombre de contagis detectats a la Regió Sanitària de Girona, segons ha confirmat el Departament de Salut. D'aquests, 106 estan en estat greu i 610 han hagut de ser ingressats en centres hospitalaris. La bona notícia, però, és el nombre d'altes. I és que en un sol dia se n'han donat 79, el que suposa prop d'un 20% de les que hi ha actualment, 408. El total de professionals amb SARS-CoV-2 és de 492.

Primer mort al geriàtric de Palamós

Aquest dissabte ha mort el primer usuari de la residència d'avis Palamós Gent Gran. Es tracta del cas que ja s'havia diagnosticat. En aquest centre, hi ha un altre persona pendent dels resultats del test. En relació al geriàtric de Palafrugell on ja hi ha deu morts registrades per la covid-19, no hi ha hagut cap defunció les darreres hores, tot i que el nombre de positius és ja de 28, quatre més que ahir divendres. Pel que fa a l'hospital de Palamós, un pacient ha mort com a conseqüència de la malaltia aquest dissabte i ja són cinc les víctimes.

Pel que fa a Figueres, l'hospital de la capital de l'Alt Empordà ha detectat sis nous casos i ja són 138 els positius. Afortunadament, no hi ha hagut cap nova defunció, llevat de les set acumulades fins ara.



Cinc morts en 24 hores a Olot

D'altre banda, l'Hospital Comarcal de la Garrotxa i d'Olot ha registrat cinc morts més per coronavirus en les darreres 24 hores. En concret, divendres a la tarda van perdre la vida tres pacients i aquest dissabte al matí hi ha hagut dues defuncions a causa de la malaltia. Amb aquestes ja són dinou les persones que han mort com a conseqüència de la covid-19 al centre, on actualment hi ha 54 pacients ingressats que tenen coronavirus. Dos d'aquests estan a la Unitat de Cures Intensives de l'hospital garrotxí.

Pel que fa a Blanes, l'hospital ha sumat dues morts més per coronavirus les darreres hores. En total, ja són tretze les persones que han perdut la vida al centre de la capital de la Selva Marítima, com a conseqüència de la malaltia. A més, també s'han registrat tres nous casos positius de SARS CoV-2 i en total hi ha 34 pacients ingressats.