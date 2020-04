Hinojosa manté l'activitat amb un pla de seguretat específic per donar servei al sector alimentari

La fàbrica de paper d'Hinojosa de Sarrià de Ter manté l'operativitat de la seva planta ja que, amb el paper reciclat que produeix, les empreses cartoneres creen envasos i embalatges que van destinats, en la seva major part, a la indústria de l'alimentació (carn, peix, fruites, hortalisses i verdures, etc.) i béns de primera necessitat. Tal com recorden fonts de la companyia, el sector paperer ha estat declarar com a "essencial", per a assegurar el proveïment de la ciutadania.

La companyia afirma que és "conscient que, per a garantir la continuïtat de la seva activita"t en aquestes circumstàncies, és "imprescindible extremar al màxim les mesures de seguretat de tots els empleats". Per això, ha posat en marxa un Pla de Seguretat específic per a aquesta situació, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries.

Entre les mesures d'aquest pla, s'inclouen implementar un protocol de reforç de la neteja i desinfecció de les plantes, facilitar als empleats el material de protecció individual (màscares, gel higienitzant, guants), distribuir torns i descansos del personal evitant coincidències en zones comunes, prohibir els desplaçaments entre plantes i les reunions presencials i promoure el teletreball en aquells casos en què les circumstàncies ho permeten.

A més, la companyia compta amb un protocol de comunicació i actuació per al cas que algun treballador estigui en quarantena, present símptomes o sigui diagnosticat d'aquesta malaltia.

Una altra mesura que s'ha adoptat és la limitació de les visites de treballadors externs, excepte en cas de necessitat, per a garantir la continuïtat de la producció i dels projectes clau de la companyia. En aquest sentit, els responsables de la fàbrica de Sarrià de Ter han facilitat la continuïtat de les obres de millora de les instal·lacions de la depuradora, per reduir lees pudors que han provocat queixes dels veïns: s'han cobert tots els focus d'olor a excepció d'una de les basses, ja que les noves mesures aprovades en Consell de Ministres diumenge passat, 29 de març, han obligat a l'empresa encarregada de l'execució d'aquestes obres aturar la seva activitat. Està previst reprendre els treballs a principis de juny, sempre que la situació d'estat d'alarma ho permeti.



Sobre la fàbrica

La paperera de Sarrià de Ter pertany al grup Hinojosa. La planta genera actualment més de 40 llocs de treball directes a la comarca i aproximadament 210 indirectes, segons un comunicat de l'empresa. A més, impulsa l'activitat econòmica en altres sectors del territori, com la restauració, tallers o empreses de manteniment, entre altres.

La planta de Sarrià fabrica paper a partir de paper i cartró reciclat, en bona part procedent d'envasos recuperats de la zona. La gestió de la sostenibilitat s'entén com un element clau de la política de la companyia, basada en l'economia circular i en la creació d'una cadena de subministrament de cicle tancat. Hinojosa fomenta el reciclatge i l'economia circular, tant en la compra de la matèria primera com en el disseny, fabricació i gestió de residus.