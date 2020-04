Girona detecta un augment de la intensitat de la violència masclista

La regidora de Drets socials de Girona, Núria Pi, ha indicat aquest dijous que no hi ha hagut un augment de caos de violència masclista però que sí que ha pujat la intensitat dels casos pel confinament. Pi ha indicat que "el que s'ajusta a la realitat no és que hi hagi un augment de casos, sinó la intensitat de la violencia masclista, és a dir en aquells casos que ja hi havia aquesta violencia".

. Per aquest motiu, des del consistori s'ha insistit que si es detecta que una d'aquestes persones vol marxar del domicili familiar se li proporcionarà un espai segur.

En aquest sentit, l''Ajuntament segueix coordinat amb el Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD) de Girona i la Policia Municipal i manté el contacte telefònic amb les dones que pateixen violència de gènere. També s'ha preparat un fulletó amb els telèfons on poden trucar per rebre ajuda.