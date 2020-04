Arriben a la residència de Santa Eugènia els primers deu avis amb coronavirus

L'edifici de sis plantes situat a tocar de les hortes de Santa Eugènia de Girona ja funciona com a residència per a gent gran amb coronavirus. Ahir al migdia, hi van entrar alguns usuaris. Per exemple, es va poder veure un vehicle d'un centre de dia d'Anglès, que gestiona l'entitat pública d'acció social Sumar, organisme depenent de la Diputació de Girona.

És precisament Sumar qui gestiona aquesta nova instal·lació, que estarà destinada exclusivament a persones amb símptomes lleus de coronavirus, fins que passi la pandèmia. La intenció és anar obrint les sis plantes, una a una, en funció que vagin arribant-hi usuaris, probablement d'arreu de les comarques gironines, ja que hi ha persones amb símptomes de covid-19 en multitud d'indrets i algunes residències s'estan quedant sense personal perquè estan contagiats.

La decisió d'ocupar aquest immoble es va prendre fa ja unes setmanes. Des del Departament d'Afers Socials es buscaven espais fàcilment adaptables a la situació i no gaire allunyats de centres sanitaris. En tenir coneixement que s'estava construint un edifici a tocar de les hortes de Santa Eugènia que havia d'obrir precisament com a residència geriàtrica, es va contactar amb la direcció de l'equipament i van arribar a un acord ràpidament.



«Ho fem amb molt de gust»

Des del centre, pertanyent al grup Orpea, es va oferir total disponibilitat de les instal·lacions, segons van explicar ahir a aquest diari fonts de la direcció de l'equipament. «Ho fem amb molt de gust perquè el primer de tot és la salut de les persones i posem tot el que estigui al nostre abast per tal d'ajudar a erradicar aquest virus», van descatar. I van exposar que esperen que serveixi «per descongestionar les UCIs, ajudar els serveis sanitaris i posar els serveis socials de la mà del Departament de Salut».

La futura residència, molt a prop de l'hospital Josep Trueta de Girona i també de l'hospital Santa Caterina de Salt, estava pràcticament acabada però, per exemple, encara no havia contractat els treballadors. Ja hi havia els 147 llits però mancava algun material (com ara llençols), faltava donar d'alta alguns serveis a la xarxa (com la llum o l'aigua) o posar en funcionament la cuina ja que la residència geriàtrica en condicions no normals (abans de l'expansió del coronavirus) treballava amb la idea d'obrir el mes de maig, coincidint amb Temps de Flors.

No obstant això, Sumar no va poder posar en marxa el centre amb tanta celeritat com es desitjava. L'entitat va estar buscant professionals que treballin en l'àmbit assistencial i no va ser senzill. I l'obertura de la instal·lació es va anar demorant. Al mateix temps, l'organisme va anar aconseguint el material que faltava per poder atendre en totes les condicions als futur pacients. Totes aquestes tramitacions es van anar efectuant i a l'entitat pública hi faltaven només els treballadors. Fins que se n'han pogut contractar prou per poder inciar ja el servei. És també per aquest motiu que l'equipament anirà obrint planta a planta i no tot de cop.

L'edifici està situat al denominat parador del Güell i està a la porta d'entrada de les hortes de Santa Eugènia per la banda dels aiguamolls. És només un dels diversos equipaments que hi ha en tot el sector, que va estar molts anys sense cap construcció fins que l'Ajuntament va ampliar-ne les possibilitats d'ús, que anteirorment es limitaven pràcticament només a locals de culte, hotels o oficines. Just al seu costat hi ha dos supermercats i dos establiments de menjar ràpid. A l'altra banda del riu Güell hi ha un altre supermercat i un hotel, entre d'altres.

Quan es va anunciar la construcció de l'immoble, del Grup Orpea, amb equipaments similars a Catalunya i a la resta de l'Estat, es va informar que disposaria de 147 places de residència geriàtrica i 30 més de centre de dia. Inicialment, tenia previst obrir les portes abans d'acabar l'any 2019 i posteriorment es va planificar poder-ho fer al maig. Al març tot estava encarrilat però la pandèmia ho va estruncar tot.