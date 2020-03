Girona atura les obres al Modern, al centre cívic de Sant Narcís i a la carretera Barcelona

L'Ajuntament de Girona suspendrà totes les obres que encara estaven en marxa i que es feien per encàrrec del consistori, tant bon punt l'Estat espanyol publiqui als butlletins oficials els nous acords anunciats verbalment. Fins ara, les restriccions per el confinament de l'Estat permetien tant les obres de promoció pública com les privades, de manera que una suspensió s'havia d'acordar amb el contractista adjudicatari dels treballs, i sense que es pogués incórrer en cap incompliment del contracte aprovat. Això deixava sense marge de maniobra el consistori.

Amb la nova directriu de suspensió dels contractes d'obra pública, a partir de demà mateix l'Ajuntament de Girona es posarà en contacte amb les diferents empreses que tenen obres en marxa per aixecar l'acta corresponent al punt on es troben els treballs, i què resta per completar-los. D'aquesta manera, un cop s'aixequi la suspensió, l'empresa podrà recuperar els treballs en el punt on s'havien deixat.

Ara mateix, l'Ajuntament tenia en marxa obres com la remodelació de l'antic Cinema Modern, la cuina del Centre Cívic de Sant Narcís, les finestres de les escoles Migdia i Àgora, o les voreres del carrer de Barcelona a la zona de l'Avellaneda, on s'estaven fent els retocs finals.

Pel que fa a les obres pendents de començar aviat, com la reforma de la plaça de Germans Sàbat o el carril bici entre els barris de Pont Major i Campdorà, ja s'havia acordat endarrerir-ne l'inici prèviament. D'altra banda, també es controlarà que no es continuïn els treballs en obres privades, que també han quedat suspesos.