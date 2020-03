Disset morts més per coronavirus a les comarques gironines eleven la xifra a 83

Disset persones més han mort per coronavirus a les comarques gironines durant les darrers 24 i eleven la xifra de defuncions a 83. Segons informa Salut, fins a les sis de la tarda d'aquest dilluns s'han confirmat 66 casos més de covid-19. La xifra global de persones afectades arriba a les 808. Continua augmentant el contagi entre professionals sanitaris, que són més de la meitat del total. Les dades d'aquest dilluns reflecteixen que hi ha 444 sanitaris contagiats, 36 més dels 408 que hi havia confirmats. Del total de pacients de coronavirus, 106 estan en estat greu. Són dos més que diumenge. La dada positiva és que també incrementen el nombre d'altes hospitalàries acumulades arribant a les 171, 32 més.

Segons les darreres dades facilitades per la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, dues defuncions més per covid-19 eleven la xifra de morts a la comarca a vuit. Tots dos eren pacients d'edat avançada i amb patologies prèvies.

La meitat del diagnòstics per coronavirus a la comarca són de professionals sanitaris. En concret, hi ha 41 sanitaris afectats i 42 pacients. A més, hi ha hagut dues altes a domicili de pacients que seguiran el control via atenció primària.

La fundació també informa que aquest dilluns s'han incorporat estudiants de disciplines mèdiques a fer de voluntaris a l'hospital d'Olot fent suport telefònic i tasques administratives. També han posat en servir la dispensació de medicaments a domicili per evitar que els usuaris s'hagin de desplaçar a la farmàcia de l'hospital per recollir-la.

Tres morts a Palamós

Segons informen els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), a l'hospital de Palamós s'han registrat les tres primers morts per coronavirus. Al centre hi ha ingressats 27 pacients amb la covid-19 i onze més estan pendents de rebre el resultat de les proves.

Des del SSIBE també detallen que 57 professionals del grup (sanitaris i treballadors d'altres branques) s'han infectat amb coronavirus. Hi ha 29 treballadors més que es troben aïllats en espera de saber si tenen presència del virus al cos.

El SSIBE també ha informat aquest dilluns de la quarta mort per coronavirus al centre Palafrugell Gent Gran. La persona finada era un dels tres residents que van donar positiu per la covid-19. Ara mateix, en aquest geriàtric hi ha dotze interns més que estan pendents de rebre el resultat de les proves.



Es disparen les deteccions a l'Alt Empordà

Segons la darrera actualització de la Fundació Salut Empordà que gestiona l'hospital de Figueres, el sociosanitari Bernat Jaume i l'ABS de l'Escala, les deteccions de coronavirus s'han disparat en 24 hores. Si diumenge hi havia 45 casos confirmats, aquest dilluns ja n'eren 78, dels quals 44 són pacients i 23 professionals.

Hi ha hagut una nova defunció que situa el total en tres. Per contra, hi ha hagut una altra alta que eleva el global a vuit.