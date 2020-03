Girona crea un mapa interactiu on es recullen els serveis i comerços en funcionament

L'Ajuntament de Girona ha elaborat un mapa interactiu que recull els serveis i comerços que estan oberts en aquest període d'excepcionalitat, per garantir serveis bàsics com l'alimentació, medicaments o la renovació d'abonaments de bus. L'eina, que s'anirà actualitzant diàriament, pretén mostrar la totalitat d'establiments oberts de la ciutat, amb l'objectiu de facilitar l'abastament i reduir la mobilitat de la ciutadania, donant a conèixer quines botigues té més a prop de casa o, fins i tot, si es pot estalviar sortir fent-se portar la comanda a domicili.

El recurs es podrà visitar a partir d'qquest dijous a la pàgina d'inici del web municipal i dins la secció especial dedicada al coronavirus, així com a través de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) del consistori. El mapa conté informació bàsica d'aquests comerços i serveis, com horaris d'obertura, telèfons i correus de contacte, i si ofereixen o no repartiment.