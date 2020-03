Girona tria la segona empresa classificada per fer setze actuacions d'asfaltatge

Un tram de la Gran Via de Jaume I que es reasfaltarà.

Un tram de la Gran Via de Jaume I que es reasfaltarà. marc martí

La licitació es feia per un màxim de pràcticament 475.000 euros i es van presentar un total de set ofertes. La vencendora pel que fa a la puntuació va ser la societat Excavaciones y pinturas Espa, que assegurava que podia fer la feina per un preu que no ha pogut justificar.

L'empresa Agustí i Masolivé serà l'encarregada del projecte de rehabilitació i reparació de la pavimentació de setze punts de diversos carrers de Girona després de ser l'escollida en un concurs públic, tot i haver quedat en segon lloc.



Agustí i Masolivé, per 463.067 euros. En aquest cas sí, es va considerar que complia tots els requisits necessaris i recentment se li ha adjudicat l'obra.

Els treballs que haurà de fer contemplen intervencions als barris de Fontajau, Palau, Montjuïc, Pont Major, diferents zones de l'Eixample, Sant Ponç i Mas Xirgu. En general, els treballs consistiran en el reforç del paviment de diferents carrers de Girona mitjançant mescles bituminoses en calent, prèvia demolició del ferm existent, i posterior pintat de les marques viàries.



Les intervencions

En concret, les actuacions corresponen a sis intervencions en diferents trams de carrers del sector de l'Eixample: al carrer de Santa Eugènia, entre els números 1 i 17; al carrer Migdia, entre els números 29 i 39, i la parada de bus a l'altura dels números 4145; al passeig de la Devesa, 34; a la Gran Via de Jaume I, 5466; als escocells de la Devesa al Pont de Pedret; i als passos de vianants de l'avinguda de Ramon Folch, 915.

També hi haurà tres accions a Montjuïc: a la ronda Fort Roig, 1014; al carrer Francesc Macià, 141; i pujada de la Barrufa, 15. A més, dos al barri de Palau: una al carrer Ros de Palau, 427, i una altra a la pujada de la Creu de Palau, 4448. A Fontajau, s'intervindrà al carrer Antoni Varés i Martinell, 3744. A Sant Ponç, al carrer de l'Esport, 16. Al barri de Germans Sàbat, al punt concret situat a Germans Sàbat, 231. Al Mas Xirgu, serà al carrer del Riu Güell, 214-216, i al barri del Pont Major s'actuarà a la zona on hi ha el passeig de Sant Joan Bosco, 62122, i el carrer Pont Major, 1129.

Part d'aquestes obres s'havien d'executar l'any passat però es van ajornar per sumar-hi noves actuacions i incloure-les dins de les inversions financerament sostenibles que es poden tirar endavant quan hi ha hagut superàvit al pressupost. L'única condició era que s'aprovés el projecte abans d'acabar l'any. Ara, la previsió és que els treballs es facin durant aquest any, quan el coronavirus ho permeti.