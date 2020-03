Precisament dijous, el gerent de la Clínica Girona, Carles Espígol, va alertar a través de Diari de Girona, del nostre mateix grup editorial, de ahir de la falta d'equips de protecció individuals per evitar el contagi de coronavirus entre els professionals sanitaris. «El subministrament del material ve de la Generalitat, no hi ha diferències entre entitats públiques i privades, també estem sota mínims i fem una crida a la ciutadania i a les empreses per a què col·laborin», va explicar