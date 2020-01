Les màquines arriben a la Casa Cacao, cada cop més a prop d'obrir

Aquesta setmana estan arribant les màquines que hauran de servir per posar en funcionament la Casa Cacao dels germans Roca. Un indici més que l'obrador i la botiga de xocolata estan en la fase final abans de la seva obertura, que molt probablement es produirà a inicis del mes de febrer si cap obstacle ho impedeix. Una obertura que s'espera amb expectació a escala internacional en el món de la gastronomia i que s'ha anat retardant per diferents petits obstacles que s'han anat superant. Unes setmanes després també obrirà l'hotel, situat a les plantes superiors, equipat amb quinze habitacions.

En els darrers mesos, el petit dels germans, Jordi Roca, ha estat fent ja proves per preparat tota l'oferta de productes que es podran comprar i adquirir a Casa Cacao i ja té a punt, també, els embalatges amb un disseny acurat que va mostrar al seu perfil oficial d'Instagram.

Casa Cacao estarà situat en un edifici de la plaça Catalunya on antigament hi va haver la clínica Esperança i, posteriorment, un hostel de la cadena Equity Point, que va estar en funcionament del 2009 al 2015.

A la planta baixa hi haurà l'obrador visible des del carrer, l'espai degustació i una botiga. Es podran degustar les elaboracions de cacau en begudes fredes i calentes i en productes sòlids. A la botiga es podran comprar els productes. Els proveïdors seran petites comunitats del Perú, Mèxic, Veneçuela, Colòmbia o Equador, a qui es comprarà directament «a preu just».

A les plantes superiors, hi haurà un hotel de quatre estrelles amb quinze habitacions, dirigit per Anna Payet. Fa uns dies es va poder veure una grua aixecant material per a l'establiment hoteler. Tot plegat, haurà suposat una inversió de més d'un milió d'euros, només pel que fa a la llicència d'obres.