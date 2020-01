Policia Reuneixen 1.403 euros per a SER.GI

Cursa i Marxa Popular de la Policia Municipal de Girona -Memorial Javi Hernández-, que va reunir ahir 309 persones i 37 gossos en la seva novena edició. Les aportacions voluntàries dels participants van sumar 1.403,76 euros, que es destinaran al programa Habitatge per a dones supervivents a la violència de gènere, de la Fundació SER.GI. A més, cada any diverses empreses col·laboren desinteressadament amb la iniciativa, aportant material i menjar per a l'esmorzar.