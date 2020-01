La reserva per construir un vial que creui les hortes de Santa Eugènia segueix vigent

El possible vial passaria pel mig de les hortes per connectar la zona de Domeny i la Nestlé amb el parc Núria Terés i el terme de Salt.

El possible vial passaria pel mig de les hortes per connectar la zona de Domeny i la Nestlé amb el parc Núria Terés i el terme de Salt. marc martí

En el seu moment va causar molt de rebombori. La possibilitat real de construir una carretera de dos carrils per sentit que creués les hortes de Santa Eugènia va provocar l'alarma en diferents àmbits fins que el ple municipal va acabar aprovant una moció per eliminar la reserva -sobre plànol- d'aquest vial i evitar així que mai es pogués executar. Era el 17 d'octubre de 2011 i la persona que va defensar la proposta va ser l'eugenienca Núria Terés (ICV-EUiA).

Però va passar el temps. Els mesos i els anys i el 31 de juliol del 2018, ERC-MES va presentar una nova moció pràcticament amb la mateixa proposta: eliminar d'una vegada per totes el traçat existent en el planejament vigent per assegurar-se que mai podria tirar-se endavant. Es va aprovar per unanimitat. Havia estat l'aleshores regidor republicà -ara a l'equip de govern de JxCat- Martí Terés, qui va posar de relleu que tants anys després no s'havia esborrat la possibilitat de construir la infraestructura.



En diferents planejaments

A dia d'avui però, la reserva de l'espai segueix ben viu. L'Ajuntament exposa que, en el seu moment, va notificar el text de la moció a la Generalitat on es demanava la supressió d'aquest possible vial, ja que la infraestructura també forma part del pla territorial de les comarques gironines i del pla director de l'àrea urbana, a més del pla general de Girona.

El fet que la reserva del vial formi part de diferents planejaments fa que primer s'hagi de suprimir el del rang superior o que es faci tot plegat al mateix temps. I, per ara, no hi hagut contactes en aquest sentit. No es pot eliminar primer del pla general amb una modificació puntual, ja que estaria contradient un planejament superior.

La infraestructura uniria la zona de Domeny i la Nestlé -i ara també la sortida oest de l'AP7- amb l'aleshores anomenada frontissa de Santa Eugènia- que acabava connectant amb el terme municipal de Salt i la gran avinguda Alfons Moré que desemboca a la rotonda de l'hospital Santa Caterina. Un vial que podria servir per, per exemple, anar d'un costat a l'altre, sense haver d'entrar a Girona o la zona del passeig Josep Tarradellas, el que pateix un major pas de vehicles de tot el terme municipal, segons els sensors instal·lats per l'Ajuntament.



Parc Núria Terés

Actualment, la frontissa s'ha convertit en un parc, batejat precisament amb el nom de Núria Terés i Bonet, amb un vial d'un sol sentit i de caràcter veïnal. Aquesta actuació dificulta la possibilitat de la construcció, algun dia del vial, ja que requeriria trinxar el parc per generar carrils de trànsit. Sinó, els vehicles provinents de la zona de Domeny i la Nestlé acabarien topant amb el parc Núria Terés i es veurien obligats a desviar-se pel carrer Costabona, que té un sol carril, cap a Salt. No obstant, mentre el vial sigui una opció, tot és possible.