Girona incorpora un nou habitatge de lloguer social

L'Ajuntament de Girona ha incorporat un nou immoble per ampliar el parc d'habitatges de lloguer social i d'inclusió en cas d'emergència del municipi. En concret, el consistori ha adquirit, a través del dret de tanteig i retracte, un pis al carrer de Campcardós, al sector de Can Gibert del Pla, per un import de 76.005 euros.

La gestió de l'habitatge es farà des de l'Oficina Municipal d'Habitatge. Actualment, hi ha 163 pisos de lloguer social a la ciutat, amb diferents modalitats d'accés, i 95 habitatges a la borsa de mediació. La regidora de Drets Socials de l'Ajuntament, Núria Pi, ressalta que «garantir el dret d'accés a un habitatge digne per a tots els gironins i gironines és un compromís de l'equip de govern» i que, per això, seguiran «treballant com s'ha fet fins ara per continuar incorporant immobles al parc» per poder donar resposta a les necessitats de la ciutadania en aquest àmbit.