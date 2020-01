Salt emet 624 informes de pobresa energètica el 2019

Salt ha emès 624 informes de vulnerabilitat el 2019 per evitar que tallin algun tipus de subministrament a veïns del municipi que pateixen pobresa energètica. Es tracta d'uns dictàmens que fan els serveis socials quan les companyies comuniquen que hi ha impagaments de factures i volen interrompre el servei. Gràcies a aquests informes les famílies estan protegides i s'evita el tall del subministrament.

Davant les dades, la tinenta d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals de l'Ajuntament, Margarita de Arquer (JxSalt), afirma que els «preocupa aquesta situació». Afegeix que «des de serveis socials s'està fent molta feina per resoldre totes les situacions». Cal destacar que Salt té delegada aquesta competència al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

Concretament, de gener a agost es van realitzar un total de 313 informes; i del setembre al desembre, 311. Alguns informes no són nous d'aquest any, sinó que es tracta de renovacions d'expedients que es van obrir en altres períodes.



Perfil de les persones ateses

Els informes de vulnerabilitat energètica s'han fet majoritàriament a famílies amb fills que tenen uns ingressos baixos o, fins i tot, no en tenen. A més, tenen dificultats a trobar una feina, ja que compten amb poca formació i tenen dificultats amb l'idioma. És a dir, són persones d'aturada de llarga durada. D'altra banda, els que tenen feina compten amb un treball submergit o amb ingressos precaris. Unes situacions que els impedeixen poder pagar les factures de la llum i del gas; així es desprèn d'un informe del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

L'Ajuntament concreta que els informes de vulnerabilitat només es fan a persones que estan donades d'alta en el subministrament. Aclareixen que no es realitzen a aquells que viuen en pisos ocupats perquè «no poden donar-se d'alta dels subministraments, ja que no tenen documents per fer-ho».



Casos sense resoldre

Quan una família té seriosos deutes amb les companyies subministradores pot accedir als serveis socials i sol·licitar aquest informe de vulnerabilitat. Paral·lelament, les empreses abans de realitzar un tall de subministrament fan arribar als serveis socials un llistat amb les persones deutores per tal de saber si es troben en situació de pobresa energètica.

Moltes vegades, però, aquests noms són desconeguts pel departament i, per tant, no poden actuar. A Salt, l'any passat es van trobar amb 2.005 casos com aquests. «Moltes vegades les famílies desconeixen que poden demanar una ajuda als serveis socials, intenten recòrrer a altres serveis o busqen altres suports», explica de Arquer.