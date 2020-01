La campanya solidària de Nadal de l'Espai Gironès Temps per al planeta. Més temps a l'Espai, més arbres a la terra ha sumat més de 3.000 participants, que es traduiran en donatius per plantar 250 arbres a la bassa de la Massana de Salt. A més, s'eliminarà la canya americana que hi ha i que consumeix 200 vegades més aigua que la planta autòctona.