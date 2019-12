El Circ de Nadal de Girona presenta les acrobàcies més espectaculars d'Àsia

El Circ de Nadal de Girona obre aquest 25 de desembre les seves portes per sisè any consecutiu en un pavelló de Fontajau transformat en un teatre qualsevol del continent asiàtic. En aquesta edició hi participaran 36 artistes repartits en dotze espectacles diferents amb l'objectiu de retre "homenatge a un del circs més antics i amb més prestigi del món" que és el d'acrobàcies xineses, tal com ha explicat el seu director, Genís Matabosch. Per això la majoria d'espectacles seran de companyies nombroses i amb molts artistes a la pista. Matabosch també ha avançat que en aquesta sisena edició "hem batut el rècord en venda anticipada d'entrades superant les 14.000 localitats".

Per Matabosch, aquesta xifra representa que "cada vegada" aquest espectacle circense nadalenc "està més consolidat" i això comporta que "arreli" una mica més el concepte de "capitalitat del món del circ" a Girona.

La primera funció de l'espectacle FantÀsia es farà aquest dimecres 25 de desembre a dos quarts de set de la tarda. Des del dia de Nadal i fins el diumenge 29 es programaran un total de deu funcions amb més de 17.000 localitats a la venda.

En cada una d'elles, els espectadors podran veure fins a 12 números diferents al llarg de les dues hores que dura l'espectacle. En destaquen les 'troupes' de Taishan i Hunan, que provenen de dues ciutats de la Xina. Segons Matabosch, es tracta de "les dues companyies més importants" del país oriental.

La primera 'troupe' presentarà diversos números acrobàtics, com ara contorsió, antipodisme, acrobàcies en bicicleta i també un de diàbolos. Per la seva banda, la companyia de Hunan oferirà atraccions basades en salt als cercles, malabars amb barrets de palla o plats giratoris.

Per altra banda, l'artista Thu Hien, de Vietnam, presentarà diversos números de funambulisme. El més espectacular és l'equilibri sobre d'una escala sobre d'un cable mentre sosté una espasa sobre d'un punyal que aguanta amb la boca. Per altra banda, Matabosch ha detallat que han convidat als pallassos Los Caluga de Xile per aportar "les rialles" després de viure "els esglais" de les acrobàcies.

Aquest any el circ també comptarà amb música en directe de la mà de l'orquestra que actua durant el Festival Internacional de Circ que es celebra els mesos d'hivern a la ciutat de Girona.