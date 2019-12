Les famílies de l'escola Balandrau de Girona protesten pel tancament de P3

Les famílies de l'escola Balandrau, al barri de Domeny de Girona, s'han mostrat contraris al tancament de la línia de P3 que preveu de cara al curs vinent el Departament d'Educació. La representant de les famílies, Rita Peré, ha afirmat que no entenen perquè el Govern es planteja aquesta mesura tenint en compte que "hi ha una llista d'espera de 14 famílies" per entrar a P3. Per contra la regidora d'Educació de Girona, Eva Palau, ha assegurat que ja ha parlat el Departament i li han confirmat que "no hi ha res tancat" i segons fonts del Govern no hi haurà cap decisió definitiva fins que no es facin les preinscripcions.

L'escola Balandrau del barri de Domeny de Girona podria deixar de tenir el curs de P3 a partir del curs vinent. Així ho ha comunicat la direcció del centre a les famílies després d'algunes converses amb el Departament d'Educació. La representant dels pares i mares, Rita Peré, s'ha mostrat sorpresa per aquesta decisió ja que ha afirmat que en aquest curs "hi ha una llista d'espera de 14 famílies".

En contra d'aquesta decisió, les famílies han decidit concentrar-se aquest divendres a la tarda davant de la plaça del Vi de Girona. En aquesta concentració han demanat el suport de l'Ajuntament de Girona per aconseguir mantenir les aules de P3 obertes el 2020-2021. La regidora d'Educació, Eva Palau, i l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, s'han reunit amb els representants de les famílies aquesta mateixa tarda per tractar el conflicte.

Palau ha assegurat que ha parlat amb el Departament d'Educació i li han confirmat que "encara no hi ha res tancat". Per això ara volen demanar una reunió amb els serveis territorials i que aquests "expliquin els motius" del tancament d'aquest curs. Segons han apuntat fonts del Departament, durant els mesos previs a la preinscripció es fan diverses taules amb els ajuntaments i la comunitat educativa per parlar sobre les previsions de cursos de cara a l'any vinent.

Tot i així, asseguren que fins que no es facin les preinscripcions escolars a la primavera no es prendrà cap decisió. Davant d'això, Palau s'ha compromès en "estar en contacte" amb Educació per "conèixer" els motius que portarien al tancament (tot apunta que es deu a una baixada de la natalitat) i també estaran "en contacte" amb les famílies de l'escola Balandrau.

Preocupació pel tancament del centre

Tot i això, un altre dels motius que preocupen a les famílies és que "altres fonts" han informat que el Govern preveu "que el projecte d'escola en tanqui". Les famílies es mostres desconcertades per aquesta decisió i desconeixen si "es tancarà progressivament" o si es farà de cop. En cas que sigui així, es mostren contraris que els alumnes es reparteixin amb altres centres.

L'escola Balandrau de Girona és un centre que està en barracons i que es va crear ara fa nou anys. De fet, aquest curs és la primera promoció que acabarà 6è de primària. El centre segueix un projecte d'educació innovador.