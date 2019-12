Cs votarà en contra dels pressupostos perquè «no es farà res de nou»

El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, va anunciar ahir que el seu grup votarà en contra dels pressupostos del 2020 que han pactat JxCat i Guanyem perquè «el 94% del pressupost és idèntic al de l'any passat i això significa que està tot congelat i tindrem un altre any en el qual no es farà res». En aquest sentit, el regidor va remarcar com de 920 partides pressupostàries només se n'han modificat 63 «i això és continuisme pur i dur de la fórmula CiU i Cup, ara anomenats JxCat i Guanyem». A tall d'exemple, va exposar com s'han congelat les partides per a la dinamització de barris, les partides pel servei d'atenció a les famílies i dels convenis d'ocupació i els programes Actua.

D'altra banda, Guanyem va anunciar que han aconseguit que el govern fruit de la taula de negociació dels pressupostos es comprometi a tirar endavant un menjador social per a la gent gran a l'Esquerra del Ter, la remodelació de l'Estació Jove o el Pla Castell de Montjuïc.