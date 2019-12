Detinguts quatre homes, dos d'ells menors, per tres robatoris violents en quatre dies a Girona

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre homes, dos d'ells menors d'edat, per tres robatoris violents en quatre dies a Girona. Les dues primeres detencions es van fer el 5 de desembre quan diverses patrulles van ser alertades que dos homes que s'havien aproximat a una menor d'edat que estava mirant el mòbil i li van intentar estirar. En el forcejament val colpejar un amic que l'acompanyava. Com que no van poder aconseguir el botí, van marxar corrent. Els agents van fer la recerca i els van trobar al carrer Joan Maragall. Un d'ells duia una bossa amb diverses peces de roba, algunes de les quals encara amb l'etiqueta, i s'estaven canviant de roba enmig del carrer per evitar ser descoberts.

Després de fer les comprovacions, van descobrir que tota la roba, valorada en prop de 400 euros, havia estat robada poc abans en una botiga del carrer Bisbe Lorenzana. Els dos lladres van entrar a l'establiment, van omplir tota la bossa de roba i van fugir corrent forcejant amb una de les treballadores.

Els arrestats, amb múltiples antecedents, van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. Els Mossos els imputen dos delictes de robatori amb violència i intimidació, un d'ells amb grau de temptativa. Els home, de 29 i 30 anys, són de nacionalitat palestina i marroquina i veïns de Barcelona.

Quatre dies més tard, el 9 de desembre, els Mossos van detenir dos menors d'edat com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. La mateixa tarda els agents van ser alertats que dos joves havien entrat a robar en una botiga del carrer Bernat Boades i que en ser sorpresos pel propietari un d'ells el va amenaçar amb una navalla.

En el dispositiu de recerca, els agents van localitzar els dos nois que, tot i que s'havien canviat de roba, coincidien amb la descripció facilitada per la víctima. La policia els va interceptar i detenir quan es dirigien a peu en direcció Salt.

Els menors seran citats properament per declarar davant de la Fiscalia de Menors de Girona.