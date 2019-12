El PSC lamenta el «desgast terrible» dels pressupostos participats de Girona

El PSC de Girona ha lamentat la baixa participació dels pressupostos participats d'enguany i ha convidat a l'equip de govern a assumir responsabilitats i reformular el procés amb el màxim consens amb les entitats i la ciutadania. "Estem davant d'una bona eina per implicar entitats i ciutadania en la construcció col·lectiva de la ciutat, i que s'ha desvirtuat i desgastat terriblement en només 7 anys. El màxim de participació en les votacions va ser el 2016 amb el 6,49% de la població amb dret a vot" ha explicat Sílvia Paneque.

"L'Ajuntament no ha estat capaç de garantir un procés de participació real i que generi confiança, i ara ha d'assumir les seves responsabilitats en aquest fracàs. El procediment de reforma que s'engegarà al gener ha de servir per establir un marc concret sobre què pot ser l'objecte de votació i el període màxim d'execució. Hi ha projectes de mobilitat o manteniment que no s'haurien d'incloure als pressupostos perquè ja s'haurien d'assumir amb el pressupost ordinari" ha apuntat la regidora socialista.

El model proposat pel govern no ha estat capaç de créixer durant aquest 7 anys i ha aglutinat crítiques per part de partits polítics, entitats i els ciutadans i les ciutadanes de Girona. "La ciutadania no entén que es voti any rere any i encara quedin projectes pendents d'executar de l'any 2013, el primer any de pressupostos participats, per exemple.

Un altre exemple de la desídia i la manca de compromís amb el projecte i els barris és que algun barri s'ha trobat algun any sense projecte i ha perdut la dotació pressupostària que li corresponia" ha explicat Paneque. "El govern ha trigat 7 anys a veure que el que ells entenen per participació no ha funcionat. Fa anys que advertim d'això.

Aquest any hi ha 5 barris que no passen del 3% de participació i en molts barris coincideix el valor dels projectes amb el pressupost total, per tant, amb un sol vot per cada projecte assegures que es farà" ha dit Sílvia Paneque.

"La Comissió Mixta de ciutat ha de continuar essent el lloc on es trobin i debatin les fórmules per trobar un model nou, més adequat i vàlid pel procés de pressupostos participatius. No es pot entendre que les entitats veïnals quedin fora o relegades en segon terme en aquest procés, ja que les mateixes han estat a peu de canó.