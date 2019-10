Pengen una pancarta amb el lema 'Llibertat presos polítics i exiliats' creuant de punta a punta la plaça del Vi de Girona

Uns operaris han penjat aquest dimecres una pancarta amb el lema 'Llibertat presos polítics i exiliats' que creua de punta a punta la plaça del Vi de Girona. Els cables que la subjecten surten d'un balcó de l'edifici del Bisbat i van a parar a un altre de particular situat a l'altra banda de la plaça. La nova pancarta, a més, queda tant sols uns metres per davant de la façana de l'Ajuntament de Girona. El consistori, acatant l'ordre de la Junta Electoral de Zona (JEZ), ha retirat a primera hora del matí la pancarta amb l'escrit 'Llibertat presos polítics' que penjava del balcó principal. L'alcaldessa, Marta Madrenas, ja va dir ahir que despenjaria la pancarta –això sí, apurant al màxim el límit de 48 hores- i que confiava que la ciutadania trobaria altres mètodes per reivindicar la llibertat dels presos independentistes.