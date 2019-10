El CRAE Bon Pastor de Palau ajusta els usos i actualitza les places

L'Ajuntament de Girona està tramitant un pla especial que ha de servir per ajustar els usos existents i actualitzar l'acreditació de les places que hi ha al Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE) Santa Clotilde de Girona, conegut també com a Bon Pastor, on antigament hi havia hagut una congregació de monges. Per tal de poder tirar endavant definitivament el pla especial que sol·liciten des de l'equipament, l'Ajuntament de Girona ha fet una consulta ambiental a la comissió d'Urbanisme de la Generalitat que ha de resoldre-la en breu.

El centre, situat al disseminat de la Creu de Palau, està gestionat per la Fundació Resilis de la Plataforma Educativa, en modalitat de concert, i està encarat a l'atenció d'adolescents dependents de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA).

Actualment hi ha disset places mixtes i s'intenta convertir el recinte en un espai familiar de residència assistencial amb una educació integral dels joves. S'ha especialitzat en joves migrats i en temes de jardineria. L'equipament funciona com a CRAE ja fa molts anys però ara s'ha decidit posar en ordre aspectes interns vinculats als usos, a les places existents i qüestions de mobilitat i de seguretat.

En termes generals, segons han explicat els gestors, no s'incrementa l'edificabilitat, i només s'han previst certes ampliacions per facilitar l'accessibilitat, les mesures de seguretat i serveis auxiliars.