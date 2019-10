Menys músics de carrer a Girona però més actuacions que fa quatre anys

Girona compta amb menys músics de carrer que fa quatre anys, quan es van regular les actuacions en viu. Mentre que el 2015 hi havia 110 artistes que tocaven en diferents punts de la ciutat (84 músics i 30 grups); el 2018 n'hi havia 61 (47 músics i 14 grups). Tot i això, l'any passat es van dur a terme més actuacions als carrers gironins.

Fa quatre anys va entrar en funcionament el projecte Girona, carrers de música. Es tracta d'una iniciativa que més enllà de planificar i regular les actuacions musicals al carrer persegueix promoure la música en viu als carrers de la ciutat, fomentar la creació de nous públics per a la música i reforçar també els atractius de Girona, tant per als veïns com per als seus visitants. Per actuar a la ciutat cal acreditar-se prèviament i tramitar la corresponent reserva.

Durant el 2018, es van realitzar un total de 3.688 actuacions al carrer, que són una mitjana de 10 actuacions diàries; segons consta en la Memòria de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament, feta pública recentment. Aquesta xifra representa un descens (-7,5%) respecte a l'any anterior, el 2017, però un creixement (12,52%) respecte al 2015.

A causa de les modificacions d'horaris dels diferents punts, les actuacions es van repartir el 2018 de manera més equitativa entre els diferents punts disponibles. Els espais que van concentrar més actuacions van ser: la Rambla (13%), els Banys Àrabs (13%), la Catedral (12%), el passeig Canalejas (10%) i el Cul de la Lleona (9%).

Tot i que es van incrementar les actuacions, aquestes van ser efectuades per una varietat de músics més reduïda. I és que el 2018 hi havia 53 artistes o grups menys que quan es va posar en marxa el projecte Girona, carrers de música. Concretament, l'any passat hi havia 47 músics i 14 grups. El 74,70% dels participants eren de comarques gironines, segons consta en la memòria.

Els músics de carrer poden actuar a la ciutat de Girona únicament en els 23 punts habilitats que hi ha. Alguns, però, no segueixen la normativa i actuen en llocs no permesos o sense autorització. La Policia Municipal aixeca unes quatre o cinc actes a l'any per aquest motiu, segons expliquen fonts municipals. «Més que multes, es fa ús del règim sancionador de la normativa», afegeixen. Per exemple, es retira l'acreditació durant un mes a aquells músics o grups que no respectin les condicions de participació. En cas de reincidència el músic pot quedar fora del projecte de forma definitiva.