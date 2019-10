La fira «Handmade Christmas» aterra a Girona del 6 al 8 de desembre

Fira de Girona acollirà, del 6 al 8 de desembre, la primera fira nadalenca batejada amb el nom de «festival Handmade Christmas». Es tracta d'un esdeveniment de caire familiar on hi haurà espais de bricolatge, costura, «lettering», decoració, cuina i música, entre d'altres. Tot plegat amb un nexe comú: el Nadal i la creativitat. S'hi podran fer tallers de decoració de taules, centres i arbres de Nadal, entre d'altres. Segons la directora del saló i cap d'Evident Events, Anna Ventura «tots tenim el nostre potencial creatiu, només cal trobar la inspiració o que algú ens empenyi a trobar-la». També hi haurà un «market» amb productes nadalencs fets a mà. A Barcelona, el «Handmade Christmas», va reunir 23.000 persones.