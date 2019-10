Una manada de gossos assilvestrats mata sis cabres a la vall de Sant Daniel

El propietari de la masia de Can Figueras, a la vall de Sant Daniel, ha denunciat que una manada de gossos assilvestrats ha entrat diverses vegades a la seva finca i li ha matat sis cabres i cabrits. La primera ocasió va ser l'11 de setembre i li van matar un cabrit, la segona va ser l'endemà, quan va trobar dues cabres mortes més i la darrera ocasió va ser aquest diumenge, quan va trobar quatre gossos a l'interior del corral i tres cabres mortes. Els agents rurals han anat diversos cops al lloc dels fets i un dels dies van detallar que els atacs dels gossos es van produir amb «mossagades al morro, al coll i a la part del darrere». Les poques cabres que tenia vives han desaparegut. Suposadament van fugir esporuguides i ara estan perdudes pel massís de les Gavarres.

Amb els gossos tancats a dins, el propietari va trucar al cos dels Agents Rurals i aquests a l'Ajuntament. Finalment, un expert de l'empresa adjudicatària del servei de recollida d'animals abandonats va capturar els animals. Després del segon atac, ja s'havia aconseguit agafar un gos jove, que va entrar en una gàbia trampa.

El propietari de la finca lamenta la mort dels seus animals, que li servien per mantenir net el terreny, i tem que els gossos que encara volten pel bosc puguin fer mal a alguna persona. Els gossos s'han vist molt a prop del camí que porta al castell de Sant Miquel des de Girona i que és molt freqüentat per esportistes i amants de la natura. De fet, la finca amb les cabres atacada és a prop d'aquest camí.

Des de l'Ajuntament de Girona s'ha explicat que queden per atrapar tres gossos assilvestrats i que no hi ha constància que s'hagin mostrat violents amb cap humà. Afirmen que els estan buscant, conjuntament amb els agents rurals, i que si els localitzen els intentaran capturar sense matar-los, tal com ja s'ha fet amb els altres cinc cans. També recomanen a les persones que puguin creuar-se amb els gossos que no intentin donar-los menjar i que truquin a la policia o als Agents Rurals.