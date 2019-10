Dos blocs de veïns de Girona denuncien l'Hipercor pel soroll "insuportable" dels aparells d'aire condicionat

Els veïns dels blocs 91 i 93 de la Carretera Barcelona de Girona han interposat una denúncia contra l'Hipercor per la fressa que fan els aires condicionats que l'empresa té a sobre del centre comercial. Asseguren que des de mitja hora abans que obri les seves portes fins mitja hora després de tancar-les el soroll és constant al voltant dels 60 decibels de mitjana, si bé hi ha hagut puntes de 65 o 70 en funció de la demanda. Els denunciants recorden que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) estipula que a partir de 55 decibels és molest i a partir dels 70 genera una pèrdua auditiva. Per això han entrat una queixa que s'ha convertit en denúncia a través de l'Ajuntament de Girona, perquè l'empresa faci les obres pertinents per corregir el problema. De fet, els veïns lamenten que s'han reunit amb l'empresa però que no els ha donat cap solució.

El soroll dels aires condicionats que el centre comercial Hipercor té a la Carretera Barcelona de Girona ha cansat als veïns dels blocs 91 i 93.

Asseguren que han passat un estiu "complicat" per la fressa constant que aquests aparells fan, especialment en dies de forta calor. "Hi ha moments que és el mateix que tenir la campana de la cuina oberta durant tot el dia a màxima potència", es queixa en Rubén Mora, portaveu dels veïns.

El problema és amb els aparells funcionant arriben al doble del que seria normal. En concret, s'han registrat pics de 70 decibels, una xifra que la OMS adverteix que pot causar pèrdues auditives, sobretot si l'exposició és contínua.

I en el cas dels veïns d'aquests blocs aquest és el principal problema. Asseguren que des de mitja hora abans que el centre comercial obri les portes fins mitja hora després de tancar-les el soroll dels aparells no para. "Estem dotze hores al dia que no pots sortir a la terrassa o obrir les finestres, en ple estiu que és quan fa més calor", assenyala Mora.

El portaveu dels veïns reconeix que quan va comprar el pis en aquesta zona de Girona "tenia clar" que podria haver-hi certes molèsties amb el trànsit. "El més sorprenent és que no se senten els cotxes per culpa dels aires condicionats de l'Hipercor", concreta.

A més, bona part dels inquilins tenen habitatges amb dues sortides. Una que dona a la carretera Barcelona, i l'altra a l'altra banda. Es dona el cas que els registres que han captat a la del darrere són la meitat que en la banda del centre comercial. "Ens agradaria que fos igual en un costat que a l'altre", assenyalen.

Sense resposta

Els veïns també es queixen que han demanat explicacions a Hipercor per saber si posaran algun tipus d'aïllament, però no han donat resposta. En aquest sentit, Mora reconeix que diferents responsables del centre comercial l'han atès però cap d'ells els ha ofert una solució concreta a les molèsties que provoquen els aires.

A més, els veïns recorden que l'empresa està fent unes obres d'ampliació just davant d'on està l'actual edifici. Això farà augmentar la superfície del centre i, en conseqüència, la demanda d'aire refrigerat o calefacció. "Ens preocupa que encara faci més soroll", concreta Mora.

Des de l'Ajuntament deixen clar que segueixen de manera estricta la normativa de sorolls, i reconeixen que la denúncia dels veïns s'està tramitant.