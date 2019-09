El Gran Recapte de Girona necessita incorporar més de 4.000 voluntaris

El Banc dels Aliments de les Comarques de Girona fa una crida per reunir els més de 4.000 voluntaris que calcula que calen per cobrir els prop de 400 punts de recollida d'aliments que hi haurà a les comarques gironines durant el Gran Recapte 2019 que se celebrarà el 22 i 23 de novembre. L'objectiu és mobilitzar i conscienciar la població de tota la demarcació de la situació de necessitat que viuen moltes famílies. A les comarques gironines el menjar aconseguit es farà arribar a les 32.000 persones que atén el Banc través d'un centenar d'entitats benèfiques.

Els voluntaris i coordinadors que es necessitaran a les comarques gironines es repartiran per tots els establiments en torns d'unes quatre hores i s'encarregaran d'informar sobre què fan els bancs dels aliments, sobre la campanya i els productes més necessitats i també de rebre el menjar que vulguin donar els ciutadans. També participaran en la classificació dels aliments al magatzem del Banc.

Totes les persones que vulguin fer de voluntari o coordinador durant el Gran Recapte es poden inscriure a www.bancdelsalimentsgirona.org a través d'un formulari que permet triar el punt de recollida i el torn més adient a la disponibilitat de cadascú.

El Gran Recapte és una campanya que organitzen els quatre Bancs dels Aliments de Catalunya amb l'objectiu de sensibilitzar i mobilitzar la població per ajudar la precarietat alimentària al nostre país, fruit de la cronificació de la pobresa. Bàsicament el que es demana són aliments nutritius de llarga durada com conserves de peix, oli i llet.

El Gran Recapte és la principal campanya dels Bancs dels Aliments per recollir menjar, tot i que només aporta una petita part del que necessiten per atendre les persones beneficiades. De fet, el 40% del menjar que reparteix el Banc dels Aliments de Girona prové de l'aprofitament alimentari i la lluita contra el malbaratament ja que es tracta de menjar que donen les empreses agroalimentàries, les minves que es recullen als comerços i la fruita i verdura provinent de la retirada o transformació d'excedents. La resta de menjar prové de donacions d'empreses i de particulars, per exemple a través del Gran Recapte, i de programes d'ajut de la Unió Europea.