La sala Lluís Herrera del centre cívic del Pont Major va acollir ahir al matí una jornada formativa sobre participació ciutadana organitzada per la Federació d'Associacions de Veïns de Girona en què es va poder debatre sobre el significat de democràcia participativa, es van explicar diferents models de participació i es van posar sobre la taula diverses experiències per tal d'analitzar-les. Hi van participar el professor de la UAB i director d'IGOP Ismael Blanco, el professor de la UB Joan Trias i els professors de la UdG Quim Brugué i Salvador Martí.