Guanyem i PSC demanen més atenció i recursos per fer front a la pobresa

Els principals grups de l'oposició de l'Ajuntament de Girona, Guanyem i PSC, van demanar ahir més atenció i recursos per fer front a la pobresa. La petició arriba després que aquest diari publiqués les dades de la Memòria de Drets Socials, on s'exposa que l'any 2018 el consistori va atendre 5.932 persones en situació de pobresa, un 6% de la població de la ciutat.

La regidora de Guanyem Laia Pèlach considera necessari fer «una aposta ferma per la justícia social» i dedicar més recursos als serveis socials davant d'aquestes dades. En un comunicat, va advertir que la situació és «preocupant» i que «evidencia les desigualtats entre persones i barris». Pèlach també va destacar que el 29% de les persones ateses pels serveis socials no té casa o es troba en risc de perdre-la. «Per evitar que la pobresa es converteixi en un problema endèmic és primordial anar a l'arrel i fer front a la crisi habitacional i a les situacions de pobresa energètica».

La regidora de Guanyem va suggerir una bateria de propostes que l'Ajuntament podria implementar per fer front a la pobresa. En primer lloc, reforçar la xarxa d'atenció social als barris dedicant més recursos als Serveis Bàsics d'Atenció Social, als centres oberts infantils i juvenils, al Servei Municipal d' Ocupació i a l'Oficina Municipal d'Habitatge. I en segon lloc, fomentar l'ocupació així com explorar formes d'economia alternatives (bancs del temps, horts comunitaris, monedes socials o treballs cívics i voluntariats).

D'altra banda, el PSC també es va mostrar «altíssimament preocupat» per les dades sobre vulnerabilitat social del 2018. La regidora socialista, Mònica Ferrer, va recordar «que el govern de l'Ajuntament no es pot oblidar de les persones ni dels barris que ho estan passant més malament».

En un comunicat, el grup municipal va posar en alerta que els ajuts d'emergència social s'han incrementat en 526. «Això vol dir que s'actua quan ja hem fet tard», va afirmar Ferrer. Els socialistes recorden que van ser la força més votada «en els vuit barris on la falta d'ocupació i els problemes econòmics són més greus». «Hem insistit molt amb la bestiesa de fer avançar dues Girones a ritmes diferents; però el govern de Junts per Catalunya, que fins ara ha comptat amb el suport explícit o tàcit d'ERC i de la CUP, no ho vol veure».