75 anys oferint productes frescos des del Mercat del Lleó

El 3 de novembre de 1944, es va inaugurar oficialment el nou edifici del Mercat Municipal d'Abastaments de Girona, conegut popularment com el Mercat del Lleó, i dotze dies més tard va començar la venda al públic. Les obres havien durant tres anys. Fins aleshores, i des del segle XVIII, hi havia hagut un mercat setmanal a la plaça de les Cols. Actualment, té una superfície de planta de 1.712 metres quadrats distribuïts, quasi a parts iguals, entre parades i passadissos i amb un lineal de venda de quasi mig quilòmetre. Hi ha 60 punts de venda de productes frescos que comprenen diferents carnisseries, cansaladeries, xarcuteries, fruiteries, peixateries, menjars cuinats, pesca salada, etc. També hi ha una aula gastronòmica on es fan activitats relacionades amb la cuina de mercat. A l'exterior hi ha parades de productes de pagès i venedors d'articles no alimentaris.

Per celebrar l'efemèride, l'Associació de Comerciants de la Plaça del Mercat del Lleó, amb la col·laboració de l'Ajuntament, ha organitzat una festa d'aniversari el 5 d'octubre amb diverses activitats. L'acte principal serà un sopar en un envelat a la plaça de Salvador Espriu per als professionals i els clients. A continuació, hi haurà una actuació musical de l'Orquestra Maribel.

«És important aquest aniversari perquè celebrem que a Girona podem tenir un espai cohesionador com és el Mercat del Lleó, que més enllà de posar en valor el nostre producte més proper és també un punt de trobada entre els gironins i les gironines. El de Girona és un mercat viu, dinàmic, que mostra l'essència del que som», ha subratllat l'alcaldessa. Marta Madrenas ha aprofitat també «per felicitar a tots i a totes les paradistes que han format part del mercat al llarg de la història».

En les darreres dècades, el Mercat ha viscut diferents treballs de millora. El 1982 es va remodelar la totalitat de les parades interiors; el 1985 es va inaugurar l'aparcament soterrat a la plaça de Calvet i Rubalcaba; el 1993 es va substituir la coberta, les cambres frigorífiques, les obertures i els subministraments; el 1997 es va millorar la pavimentació interna; el 2002 es va instal·lar un nou sistema de climatització, i el 2008 es va construir un moll de càrrega i es va millorar l'entorn. A més, el 2009 el cuiner Joan Roca va inaugurar l'Aula Gastronòmica.

El 2015, l'Ajuntament, amb la col·laboració dels comerciants i altres entitats, va iniciar un projecte per aprofitar el menjar sobrant i destinar-lo a finalitats socials. El 2016, per promocionar i dinamitzar l'espai, el consistori va iniciar un pla de millora amb un canvi de paviment que es va fer el 2017 i la instal·lació dels primers rètols amb les lletres «Mercat del Lleó» a l'exterior.