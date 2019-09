El PSC de Girona alerta de l'augment d'atracaments i baralles

Girona ha registrat un increment dels atracaments, els furts, les baralles i també els robatoris amb força a domicilis, establiments i altres instal·lacions, en relació amb el primer semestre del 2018, segons es desprèn de les dades que proporciona la Secretaria d'Estat de Seguretat i que ahir va posar sobrte la taula el grup municipal del PSC a Girona.

Davant d'aquests increments, la portaveu socialista Sílvia Paneque reclama «un pla de xoc conjunt amb els Mossos d'Esquadra per poder patrullar els barris amb major intensitat i actuar contra els grups que delinqueixen en determinades zones de manera reiterada».



Pugen un 16,2% els atracaments

Per a Paneque, «les dades indiquen clarament que l'empitjorament de la seguretat que els ciutadans perceben en determinades zones no és una sensació errònia, sinó que hi ha determinats tipus de delictes que han crescut de manera important en relació amb l'any passat i això és justament el que la gent veu». En concret, els delictes que més han crescut són els robatoris amb violència i intimidació -és a dir, els atracaments-, que han pujat un 16,2% en relació amb el mateix període de l'any passat. A la vegada, també han experimentat una pujada els delictes greus i menys greus de lesions i baralla tumultuària, que pugen un 12,5%. L'increment dels furts ha estat d'un 4,5% i el dels robatoris amb força a domicilis, establiments i altres instal·lacions ha crescut en un 3,4%.

D'altra banda, es redueixen els delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, però l'agressió sexual amb penetració no experimenta cap variació percentual, un fet que demostra la necessitat de continuar incidint en les campanyes de conscienciació.

Tampoc han variat, segons ha exposat el PSC, les xifres de sostraccions de vehicles ni de tràfic de drogues.