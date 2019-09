Girona acollirà la tercera edició del Dia de l'Aprenent

Girona acollirà divendres la tercera edició del Dia de l'Aprenent, que aquest any es porta a terme sota el lema «Aprendre pel gust d'aprendre. Els cercles d'estudi». El Dia de l'Aprenent va néixer el 2016 impulsat per l'Associació Catalana per a l'Educació, la Formació i la Recerca (Acefir) i, tot i que es tracta d'una iniciativa implantada arreu d'Europa, a Catalunya i a l'Estat només se celebra a Girona. L'alcaldessa, Marta Madrenas, participarà en la inauguració de l'acte, a les deu del matí, a la Casa de Cultura. Tot seguit, el secretari general de l'Associació Sueca d'Educació d'Adults, David Samuelsson, pronunciarà la conferència Aprendre allò que ens interessa. Els cercles d'estudi. La jornada continuarà amb exemples de cercles d'estudis; conferències, i una roda d'experiències.