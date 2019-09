De nyap en nyap: el torn dels turistes

o hem estat advertint des que el govern de la ciutat va decidir prendre la decisió el mes de març passat: treure els busos turístics de Canalejas i Berenguer Carnicer era una mala idea si no venia acompanyada d'altres mesures.

Hem estat insistint en el fet que calien canvis en mobilitat i sostenibilitat amb aquesta nova mesura. Era necessari que s'adaptés l'espai de Fontajau amb nous autobusos urbans per als turistes que ens visiten, utilitzant autobusos llançadora i que s'haurien d'haver previst a la societat TMG. Era necessari instal·lar panells informatius amb els diferents punts d'interès de tots els barris de Girona i era necessari també un punt d'informació nou, creant així una estació central d'autobusos turístics a l'espai adaptat de Fontajau. Era imprescindible cuidar els visitants de la nostra ciutat facilitant-los tant la mobilitat per Girona com informant-los de tots els barris per visitar, museus, teatres, cinemes, bars i restaurants. D'aquesta manera és com es poden mantenir diferents negocis que viuen del turisme, sense que això afecti els veïns i veïnes.

Des del mes de març, el govern gironí ha mirat cap a un altre costat, sense escoltar els grups de l'oposició, i ha donat l'esquena a tots aquells turistes que no pernocten a la ciutat perquè els consideren turistes de segona. En els darrers dies hem pogut llegir com hi ha comerciants que s'han vist afectats pel canvi d'ubicació de la parada, no han pogut contractar més personal, han estat perjudicats perquè se'ls ha reduït el nombre de clients, la majoria turistes, i hi ha agències que han cancel·lat les visites a Girona. Realment volem que Girona es vagi convertint en una ciutat que a poc a poc deixa de ser destinació preferent per als turistes?

I ara que possiblement Ryanair marxi de Girona tornarem a patir un descens en el nombre de visitants a nivell nacional i per això cal que es preguin certes mesures, com per exemple:

-Treball conjunt amb les agències per intentar oferir diferents tipus de viatges i aconseguir així que Girona se situï a l'avantguarda de les destinacions en àmbit nacional.

-Elaboració d'un espai turístic en castellà al web de l'Ajuntament per tal de poder donar difusió a la resta de pobles i ciutats de tot l'Estat.

Des que tenim el Pla Estratègic de Turisme, ara farà un any, el canvi d'ubicació de la parada de busos és l'única mesura que el govern ha estat capaç de prendre. Si totes les decisions han de seguir aquesta línia, demanem al govern de la ciutat que s'abstingui de seguir prenent decisions unilaterals, que són un perill per a Girona i els gironins. Decisions controvertides que perjudiquen no només comerciants i comerços sinó també aquells que volen conèixer Girona. Els convidem a dialogar i a trobar solucions que de veritat beneficiïn Girona.