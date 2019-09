àrea verda Més pagaments trimestrals

Des que es van posar en marxa les àrees verdes d'aparcament a les Pedreres i a la Devesa-Güell el número de veïns d'aquests barris que són usuaris trimestrals (per 19,5 euros) ha anat augmentant. L'any 2016 eren amb prou feines un centenar. Va començar amb 98 inscrits. L'any 2017 va acabar amb 144 i el 2018, amb 179 usuaris. En els tres trimestres d'enguany han estat sempre més de 200 veïns. Segons la matrícula, l'àrea verda per als veïns de fora de Girona té un cost idèntic al d'una zona blava (1,05 euros cada hora). Per als gironins és de 0,55 euros l'hora i per als residents dels barris a un preu molt reduït (0,25 euros al dia o una quota trimestral de 19,50 euros).