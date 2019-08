Retirat un pal indicador de la vorera a Sarrià després d'un llarg període de queixes

El dimecres es va retirar un pal de fusta que quedava al mig de la vorera de l'avinguda de França, feta per millorar la comunicació de Sarrià de Ter amb Girona.

L'adaptació de la vorera de l'avinguda de França es va dur a terme fa aproximadament un any i mig amb l'objectiu d'oferir millores al municipi de Sarrià pel que fa a la comunicació amb la ciutat de Girona. En aquestes obres de millora va quedar instal·lat, al mig de la vorera, un pal de fusta que els veïns reclamaven amb insistència que es retirés, ja que quedava just al mig del pas. Segons fonts de l'Ajuntament de Sarrià, l'empresa encarregada del subministrament elèctric era la que s'havia de preocupar d'extreure el pal i, «un any i mig després de continues reclamacions, s'ha retirat aquest obstacle», va anunciar a través del seu Twitter el consorci el passat dimecres.