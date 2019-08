L'Ajuntament de Salt aprova les zones verdes i els veïns hi veuen afany recaptatori

Les noves zones blaves i verdes d'aparcament a Salt van entrar en funcionament ara fa un any. L'Ajuntament en fa una valoració positiva i expliquen que, «en general, l'aposta que es va fer en el seu moment ha funcionat», mentre que alguns veïns hi veuen un objectiu recaptatori.

El regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Toni Vidal, va destacar que el que ha obtingut millors resultats ha estat «sobretot la zona verda». En aquest punt, Vidal va afegir que «hi ha veïns que també ens han demanat de traslladar les zones verdes al seu barri i un altre fet que demostra que està funcionant és que actualment fem entre 8 o 9 abonaments nous cada setmana». Actualment, a Salt hi ha prop d'unes 700 places de zona verda i el nombre d'abonaments s'acosta al miler. L'índex d'ocupació de la zona verda és, de mitjana, d'un 70%, «una bona dada» segons qualifiquen fonts de l'ajuntament.

En concret, les noves àrees verdes es van situar en tres sectors de Salt: sector del Centre, Barri Vell i barri dels Escriptors; sector del Veïnat, Pau Casals i plaça Catalunya i, finalment, sector de la Massana i de l'Hospital. Pel que fa a les àrees blaves, es van pintar a l'Espai Gironès, a la Factoria Coma Cros i a la zona de l'Escola Bressol El Carrilet.

Sobre la zona blava que es va instal·lar al voltant de l'Espai Gironès, des dels inicis no se n'ha fet massa ús i pràcticament la totalitat de les places d'aparcament estan buides tot el dia. Les persones que visiten el centre comercial acostumen a estacionar els seus vehicles a l'aparcament de l'entrada principal o al pàrquing subterrani –que no són de pagament– i, una vegada aquests s'han omplert, a les vores del carrer Lingen, que és el que ressegueix la zona comercial –paral·lel a l'autopista– i que acaba a la rotonda del Pavelló Municipal. L'estacionament dels vehicles en aquesta via i, concretament a la zona del revolt, han provocat que aquest s'hagi convertit en un punt de circulació complex. Tot i això, des de l'ajuntament comenten que en el carrer en qüestió no s'ha detectat «cap tipus d'increment» dels accidents respecte a fa un any.

El regidor Toni Vidal va afegir que, ara que tindran les dades, un any després de la posada en funcionament, «tenim la intenció de fer els ajustos que pertoqui». En aquest sentit, Vidal va concretar que «alguna de les modificacions pot ampliar les zones verdes o blaves en algun indret en concret o bé traslladar-les d'un punt a un altre de diferent».



La veu dels veïns

Alguns dels residents de les zones properes a les places d'aparcament verdes mantenen postures poc favorables respecte a això. Els requisits per gaudir de la tarifa reduïda de les zones verdes és que el conductor i el vehicle estiguin empadronats a Salt i que es paguin els impostos respectius. Sobre aquesta darrera condició, Asunción Carrasco, veïna del sector Centre de Salt, va explicar que ho considera «una altra manera de l'Ajuntament de fer diners» i va reivindicar que ja paguen molts impostos i que aquest, en concret, no els beneficia. «Els veïns paguen per l'aparcament però moltes vegades trobar una plaça és igual de complicat que quan no ho feien», va argumentar. Gerard Fajardo, veí del barri de la Maçana, comparteix l'opinió de Carrasco, a la qual va afegir que tot i els diners recaptats per les noves zones d'estacionament de pagament, dubta que aquests s'inverteixin en millores a Salt, ja que considera que «està tot molt deixat».

Per altra banda, Conxi Montes va valorar positivament les noves zones verdes, ja que «abans la gent que venia a treballar a Salt aparcava en aquests espais durant tota la jornada» i ara, amb la nova mesura, la gent del barri pot estacionar en aquests espais.