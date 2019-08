L'oposició de Girona en bloc aprova una moció que insta a "descongestionar" el Barri Vell d'activitats

L'oposició de Girona en bloc ha aprovat una moció que insta l'equip de govern a "descongestionar" el Barri Vell d'activitats i repartir-les de manera "equitativa" arreu de la ciutat. El text, impulsat per l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell, critica que el centre i l'Eixample pateixen "una forta concentració" d'activitats culturals –fins al 56%- i que la política de festivals "respon més a objectius de promoció econòmica" amb l'objectiu d'atraure "gent de fora". El text ha rebut el suport unànime dels regidors de Guanyem Girona, ERC, el PSC i Cs. L'equip de govern de JxCat s'ha abstingut. El tinent d'alcaldia de Cultura, Carles Ribas, ha dit que el fet que la majoria d'equipaments es concentrin al centre de Girona "dificulta" la petició i ha subratllat que el 82% del públic són gent que viu a la ciutat o bé al territori, i que tan sols un 10% són estrangers.

La moció ciutadana que s'ha debatut al ple d'agost, tot i haver-se impulsat des del Barri Vell, ha rebut el suport de la majoria d'associacions de veïns i veïnes de la ciutat. L'escrit subratlla que el Barri Vell, el Mercadal i l'Eixample concentren més de la meitat –en concret, el 56,3%- de l'activitat cultural que es fa a Girona. I posa de relleu, sobretot, la necessitat de "descongestionar" els carrers del Barri Vell, que acullen "la majoria d'activitats extraordinàries promogudes o recolzades des del territori".

La moció reclama al consistori que tots aquests esdeveniments es reparteixin "equitativament" arreu de la ciutat, "suplint l'absència d'oferta que es dona sobretot en aquells barris perifèrics". A més, l'escrit també critica que, com recull el Mapa Cultural de Girona del 2018, "la política de festivals respon a objectius de promoció econòmica de la ciutat més que de promoció cultural". "Estan més pensats per atraure gent de fora i, per això, s'ubiquen al Barri Vell per la imatge de ciutat que es vol oferir", hi afegeix.

La portaveu de l'associació del Barri Vell, Begonya Pelegrin, que és qui ha defensat la moció, ha recordat al ple que els barris "no són només unitats administratives, sinó també les persones que hi viuen". I ha demanat als grups que votessin a favor de l'escrit amb l'objectiu de "democratitzar la cultura" i impulsar "una Girona de tots".

Disset a favor i nou abstencions

La moció ha rebut el suport unànime de tota l'oposició. Ha sumat disset vots a favor (perquè el regidor de Guanyem Xavier Montoya no ha assistit al ple) i nou abstencions (les de l'equip de govern).

De tots els grups, qui ha fet la crítica més àcida a la política cultural de JxCat ha estat Guanyem. El seu portaveu, Lluc Salellas, ha criticat que dels disset festivals que acull la ciutat anualment, "dotze es fan al Barri Vell" i tan sols cinc s'estenen als barris (el Temporada Alta, el Black Music, el Ludivers, el Festivalot i l'Internacional del Circ). "L'equip de govern no ha fet ni cas al Mapa Cultural, i la moció d'avui posa damunt la taula un debat que fa temps que sobrevola la ciutat", ha dit.

El PSC, per la seva banda, ha criticat "l'alta densitat" d'activitats culturals al centre i "el dèficit" que viuen alguns barris, i ha assegurat que els preocupa també "la mercantilització de l'espai públic". ERC ha insistit en la necessitat de "diversificar" l'oferta i Cs ha demanat a l'equip de govern que faci un estudi "realista i pragmàtic" de la situació.

Manca d'equipaments

El tinent d'alcaldia de Cultura, Carles Ribas, ha justificat l'abstenció de JxCat admetent que la ubicació dels equipaments "dificulta" poder acomplir allò que demana la moció (perquè gairebé el 90% d'aquests es troben al centre de Girona). I en aquesta línia, Ribas també ha concretat que, de totes les activitats culturals que es fan a Girona, vuit de cada deu tenen lloc en equipaments i tan sols un 20% es fan als carrers.

Dins d'aquest darrer percentatge, el tinent d'alcaldia també ha volgut insistir en què hi ha actes i esdeveniments –com Temps de Flors, les sardanes o la processó- que "tradicionalment" es fan al centre, i que hi continuaran. I per últim, Carles Ribas també ha discrepat del fet que la moció digui que els festivals estan pensats, sobretot, per a gent de fora. "La realitat és que el 82% del públic són habitants de la ciutat o de les seves comarques i tan sols un 10% ve de fora", ha dit.

La moció ciutadana sobre les activitats culturals no ha estat l'única que s'ha debatut al ple d'aquest agost. També n'ha prosperada una altra –en aquest cas, per unanimitat- que ha presentat l'Associació de Naturalistes de Girona (ANG), amb la vista posada en la futura ordenança de tinença d'animals que prepara el consistori. L'escrit reclama, entre d'altres, que s'incrementin les sancions (de lleus a greus) a tots aquells propietaris de gossos que no els duguin xipats i que es faci un pla quadrianual (2020-2023) per reduir les colònies de gats a determinades zones de la ciutat.

Crítiques per la pròrroga a Eulen

Durant el ple, tant el PSC com Guanyem Girona també han criticat que l'equip de govern hagi decidit retirar de l'ordre del dia la pròrroga del contracte a l'empresa Eulen (que s'encarrega de netejar equipaments municipals com escoles, instal·lacions esportives o dependències de l'Ajuntament). La pròrroga havia de fer-se per un any.

Tant Sílvia Paneque com Lluc Salellas han lamentat que JxCat no hagi volgut portar aquest debat al ple, i que hagi decidit retirar el punt de l'ordre del dia veient que la pròrroga del contracte no sumaria prou suports com per tirar endavant. "L'han amagat sota la catifa", ha dit Salellas, criticant que Eulen és una empresa que té "amargades" les seves treballadores i "no es mereix" tenir el contracte de neteja.

La tinenta d'alcaldia d'Hisenda, Maria Àngels Planas, els ha respost que l'ajuntament està buscant "un nou model", però que no "és fàcil", i que per això ha decidit retirar el punt de l'ordre del dia. Planas també ha volgut posar de relleu, per últim, que no tirar endavant la prórroga suposà "un impacte d'1 MEUR per a l'Ajuntament".