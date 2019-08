cas leroy merlin Defensen que han fet les coses bé

El PSC i Guanyem van instar ahir el govern a donar explicacions sobre la denúncia de Bauhaus d'«irregularitats» en els tràmits d'obertura de Leroy Merlin als terrenys de Can Turon. Els socialistes van preguntar si s'hauria d'haver canviat el Pla General per ampliar i ramificar la sortida de la C-65 a la zona de l'Avellaneda; així com si calia convocar un concurs públic per fer les obres. El tinent d'Alcaldia d'Urbanisme Lluís Martí va respondre que han fet les coses correctament. D'altra banda, Guanyem va preguntar sobre si podien obrir el 7 de juliol, un dia festiu. La tinenta d'alcaldia de Turisme, Glòria Plana, va explicar que «qui té la competència per sancionar és la Generalitat».