Front comú a Sarrià entre veïns i partits polítics per pressionar Hinojosa

Els partits polítics que tenen representació a l'Ajuntament de Sarrià i la Plataforma Prou del municipi han acordat fer un front comú per tal de pressionar la fàbrica Hinojosa. Des de fa mesos, els veïns es queixen de les males olors que desprèn la fàbrica de paper, així com els elevats sorolls que genera.

És per aquest motiu que han organitzat una reunió demà per «ultimar les accions necessàries per continuar la pressió a l'empresa Hinojosa per tal de tenir una convivència absolutament respectable entre els veïns i veïnes del municipi i aquesta», explica Esquerra en un comunicat difós per les xarxes socials. A la trobada hi haurà representants de tots els partits polítics que tenen seient al ple de l'Ajuntament (ERC, Poble Actiu Sarrià de Ter-Amunt, PSC, Junts per Sarrià i Ciutadans).

Fa uns dies, la Plataforma Prou va demanar per carta al director de la fàbrica que «redueixi la producció en funció de la capacitat de depuració de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR)». És a dir, que no s'aboquin més residus a l'estació dels que aquesta pot absorbir. Una mesura que exigeixen que es faci de manera «urgent», ja que a l'estiu amb les altes temperatures «la pudor torna a ser insuportable per als veïns».