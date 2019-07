ERC i Junts per Salt arriben a un pacte per formar govern

ERC i JxSalt han arribat a un pacte de govern a l'Ajuntament per al mandat 2019-2023. El republicà i alcalde, Jordi Viñas, liderarà un equip amb onze regidors (set d'Esquerra i quatre de JxSalt), que comptarà amb majoria absoluta.

El nou equip de govern tindrà tres tinences d'alcaldia. La primera serà Margarita de Arquer (JxSalt) que es farà càrrec de l'àrea de Serveis a les Persones, Drets Socials, Salut i Ocupació, mentre que la segona i la tercera seran, respectivament, per als republicans Àlex Barceló (Territori, Serveis Públics, Medi Ambient i Sostenibilitat) i Toni Vidal (Serveis Generals, Econòmics i Govern Obert; Seguretat i Protecció Civil).

Segons l'acord, es preveuen quatre dedicacions exclusives a les tasques municipals mentre que la resta de membres del govern tindran dedicació parcial o seran retribuïts mitjançant indemnitzacions per assistències. El programa del nou govern s'ha organitzat en quatre grans àrees: Serveis Econòmics, Serveis Generals i Govern Obert; Territori, Serveis Públics, Medi Ambient, Sostenibilitat i Habitatge; Serveis a les Persones; Seguretat ciutadana, Protecció civil i Mobilitat i País.

Viñas es va mostar molt satisfet amb l'acord i pel fet d'haver aconseguit «encaixar les propostes programàtiques dels dos partits». Per la seva banda, de Arquer (JxSalt), va explicar que «és un bon acord per desenvolupar temes cabdals i molt necessaris per als saltencs». En canvi, el líder de l'oposició, Joan Martín (PSC), va criticar que ERC hagi optat per pactar «amb la dreta» quan Salt compta amb el major plenari d'esquerres.