Un foc crema uns 1.850 metres quadrats a la zona del Coll de Casals, a Campdevànol

Un foc ha cremat uns 1.850 metres quadrats a la zona del Coll de Casals, al terme de Campdevànol (Ripollès). Les flames s'han declarat cap a dos quarts de tres de la tarda en aquest punt on hi ha vegetació forestal i s'hi han destinat dos helicòpters bombarders i set dotacions terrestres dels Bombers.

Els Bombers han aconseguit envoltar l'incendi cap a les quatre de la tarda i, tot i que encara no es dona per estabilitzat, només continuen sobre el terreny les dotacions terrestres. A la zona on s'han declarat les flames no hi bufa vent.