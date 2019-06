Girona ofereix una trentena d'activitats per a joves per a l'estiu

L'Ajuntament de Girona oferirà una trentena d'activitats per a joves aquest estiu. Les inscripcions per participar a les propostes formatives, culturals, lúdiques i informatives que s'han organitzat de juliol a setembre es poden fer a través dels webs municipals.

Aquest estiu a l'Estació Espai Jove es tornarà a activar el servei de sol·licitud de beques i una aula d'estudi assistida per a alumnes de batxillerat. Un any més també hi haurà un cicle de cinema i música a la fresca a les palmeres del Parc Central, amb projeccions els dimecres de juliol i també l'actuació de Karamba, l'11 de juliol, dins del cicle Notes al Parc. Al setembre es donarà el tret de sortida a la 29a edició del Mostrar't amb un concert de Gaspar i al cicle de tallers de mobilitat internacional «El Rodamón», dirigit a tothom qui vulgui viure una experiència a l'estranger.

Els Químics Espai Jove organitzarà novament una extensa oferta formativa de cursos, xerrades i tallers durant els mesos de juliol i setembre, agrupats en setmanes temàtiques: setmana del teatre i l'expressió corporal, setmana de la dansa hip-hop i freestyle, setmana dels batuts reflexius, setmana del circ, setmana del joc i setmana de la ràdio.

El Güell Espai Jove posarà especial atenció a la participació juvenil i a la formació i l'ocupació dels joves dels barris de Santa Eugènia, Can Gibert del Pla i Sant Narcís. En aquest sentit s'han programat activitats lúdiques i esportives a diferents espais i propostes formatives de temàtiques molt diverses a l'equipament que aniran des de tallers de manteniment de bicicletes fins a una activitat de preparació de la festa major del barri.