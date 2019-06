Viñas (ERC) és reelegit com a alcalde de Salt amb només els vots del seu partit

El candidat republicà Jordi Viñas és el nou alcalde de Salt gràcies al fet de ser la llista més votada a les eleccions municipals del 26 de maig. En la seva investidura, només va comptar amb els set vots del seu partit, ja que la resta de formacions es van votar a elles mateixes. Així, el socialista Joan Martín va obtenir cinc vots; la candidata de JxSalt, Margarita de Arquer, quatre; el líder de Vox, Sergi Fabri, tres; i la cupaire Cris Sibina, dos.

La sala de plens de l'Ajuntament de Salt va quedar ahir petita per acollir els veïns i, sobretot, els familiars dels regidors. A les dotze en punt va començar el ple d'investidura amb poca expectació perquè el resultat ja es preveia des de feia dies.

Els 21 regidors que configuren el nou consistori saltenc van prometre el seu càrrec i fins i tot alguns van aprofitar per deixar el seu missatge. Els edils d'ERC i JxSalt van prometre per «imperatiu legal» complir el seu càrrec amb lleialtat al cap d'Estat (o al rei) i fer guardar la Constitució i l'estatut d'autonomia. En canvi, les dues regidores d'IPS-CUP només van exposar que «prometien per imperatiu legal i per servir el poble» sense dir explícitament la paraula «Constitució». D'altra banda, els republicans i cupaires també van «manifestar el seu ferm compromís amb els valors de la república catalana».

El regidor d'Esquerra Àlex Barceló i el regidor de JxSalt Josep Valentí van anar més enllà i van demanar la llibertat dels polítics presos i exiliats. També el ja alcalde de Salt va mostrar el seu suport als líders independentistes durant el seu discurs d'investidura. Viñas va exposar que «aquesta setmana ha finalitzat un judici on 12 persones pacífiques han estat jutjades per posar unes urnes», un judici que va catalogar de «vergonya en ple segle XXI». Viñas va afegir que estarà «al costat» dels qui «reclamen pacíficamen poder decidir lliurement el seu futur».



«Diàleg i consens»

Salt ja té alcalde, però tot i això encara es desconeix si Viñas governarà en minoria, amb set regidors, o si pactarà amb alguna formació política per tal de formar un govern més ampli. Ahir, el candidat republicà va exposar que la participació de les eleccions va deixar un «missatge alt i clar», que és que «cal diàleg i consens». És per aquest motiu que Viñas es va oferir a parlar amb totes les formacions «que treballin pels valors fonamentals com la tolerància, el respecte a la diferència i la convivència».

Ahir, però, es va descartar un pacte amb el PSC, ja que els socialistes van deixar clar que lideraran l'oposició. «La nostra serà una oposició responsable, lleial, elegant i sobretot constructiva; estarem molt a prop del govern perquè no es desviï», va afirmar Joan Martín. El socialista també va destacar que el nou plenari «té el percentatge més alt de regidors que representen partits progressistes i d'esquerres (14) des que Salt va recuperar la seva independència». És per això que Martín va posar sobre la taula la setmana passada un pacte entre ERC, PSC i IPS-CUP, que no ha tingut acceptació.

Un acord que sí podria tenir el seu fruit és entre Esquerra i JxSalt. Margarita de Arquer va exposar ahir que «pel bé del poble» ha d'haver-hi un govern fort, que sumi altres forces polítiques per portar a terme el projecte de ciutat que Salt es mereix». «La nostra manera d'actuar serà oberta, amb dedicació i voluntat de diàleg», va matissar.

D'altra banda, el líder de Vox, Sergi Fabri, va explicar en un discurs fet en català i castellà que són «la veu dels que estimen cada racó d'Espanya com si fos casa seva, amb la mateixa intensitat, i que, a més, volen expressar-ho sense que se'ls taxi d'una o altra cosa».

Mentrestant, Cris Sibina d'IPS-CUP va lamentar que ERC no hagi volgut «negociar cap acord» amb ells. També va destacar que en aquests quatre anys que han estat al govern han pogut «fer visible una altra manera de fer política: neta, rigorosa amb els seus ideals, intransigent amb certs vicis adquirits pels poders de sempre».