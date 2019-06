Suspenen les declaracions dels policies nacionals investigats per l'1-O a Girona

El jutjat d'instrucció 2 de Girona que instrueix la causa contra els policies nacionals per les càrregues de l'1-O a Girona ha suspès les declaracions dels agents investigats que estaven previstes per demà, sense nova data. Aquesta és la segona suspensió que ordena. Divendres passat, va suspendre les que hi havia previstes per aquest dilluns. La decisió respon a la petició que ha fet l'Advocacia de l'Estat, que exerceix la defensa de la majoria dels investigats. Els advocats voluntaris han criticat novament la decisió i el seu portaveu, Albert Carreras, ha anunciat que han recorregut la decisió perquè consideren que dilata el procediment. Els lletrats també demanen que el jutjat ordeni que compareguin, si cal, detinguts. Pel què fa a les declaracions previstes per dilluns que ve, Carreras diu que encara no saben si es mantindran però que temen que "segueixin el mateix camí".

El jutjat que instrueix la causa de les càrregues de l'1-O a Girona va citar a declarar 22 policies nacionals investigats en tres tongades amb set agents els dies 10,14 i 17 de juny. L'últim està previst que declari el 8 de juliol. La majoria dels agents van actuar al col·legi Verd però també n'hi ha que van intervenir al Servei Municipal d'Ocupació, al Dalmau Carles, a la biblioteca Ernest Lluch o al Bruguera. A més, hi ha alguns policies que estan investigats per actuar en més d'un centre.

Els investiguen per lesions, danys i tortures, els delictes recollits en la querella col·lectiva que van presentar els ajuntaments de Girona, Sant Julià de Ramis i Aiguaviva, de la qual també en pengen les denúncies individuals d'uns 200 ferits. De moment, són tots aquells a qui el ferits van poder identificar pel número de TIP. Però no hi ha cap dels guàrdies civils que van carregar a Sant Julià de Ramis o Aiguaviva perquè, precisament, com ja va deixar clar el jutjat, de moment a aquests no se'ls ha pogut identificar.

La magistrada, però, va ordenar divendres passat la suspensió de la primera tanda de declaracions arran de la petició de l'Advocacia de l'Estat, que representa la majoria dels agents investigats, i aquest dijous ha fet el mateix amb els que havien de comparèixer demà. La suspensió s'ha acordat sense fixar nova data i encara és una incògnita saber què passarà amb els que han de declarar dilluns que ve i el 8 de juliol.

El portaveu del grup d'advocats voluntaris, Albert Carreras, ha criticat novament la decisió i ha anunciat que han recorregut la resolució perquè creuen que la situació és "irregular" i dilata el procediment. A més, reclamen al jutjat que ordeni als policies que compareguin, si cal, detinguts.

Sobre la resta de declaracions previstes, Carreras diu que encara no tenen cap comunicació oficial però que temen que seguiran el "mateix camí".